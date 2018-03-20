الرئيس التونسى يعلن عن انتخابات فى ديسمبر 2019







أ ف ب

أعلن الرئيس التونسى الباجى قائد السبسى الثلاثاء أن الانتخابات القادمة ستكون فى ديسمبر2019 ، من دون أن يوضح ما إذا كانت تشريعية أو رئاسية.

وقال قائد السبسى فى خطاب بثه التلفزيون الرسمى بمناسبة الذكرى الثانية والستين لاستقلال تونس، إنه لم يتبق من فترة حكمه سوى 20 شهرا وأن "هناك انتخابات ستدور فى ديسمبر 2019 وليتبارز المتبارزون".

وحث الرئيس التونسى الأطراف السياسيين على الاستعداد لهذه الانتخابات.

كما دعا إلى مراجعة القانون الإنتخابي. وقال فى هذا الصدد "استمعت إلى بعض الأساتذة (فى القانون الدستوري) الذين يقولون أن تغيير الدستور الآن ليس جيدا، وإنما هناك أشياء أوكد، وهى تتناول موضوع القانون الإنتخابي، وأنا أوافقهم فى ذلك وهذا مرغوب".

وتابع الرئيس التونسى "أنا لا أقوم بأى مبادرة لتغيير الدستور لأن الدستور هو الذى إنتخبني، ويجب أن أحترمه بما فيه من نقائص وهينات... ولكن هذا لا يمنع مناقشة ما فيه".