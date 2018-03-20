video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 20 مارس 2018 01:45 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الدفاع الروسية: تحرير أكثر من 65% من الغوطة الشرقية من "الإرهابيين"

الثلاثاء، 20 مارس 2018 11:15 ص
الدفاع الروسية: تحرير أكثر من 65% من الغوطة الشرقية من "الإرهابيين" وزير الدفاع الروسى





رويترز
إضافة تعليق

 نقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزير الدفاع الروسى سيرجى شويجو قوله، اليوم الثلاثاء، إن أكثر من 65% من الأراضى فى الغوطة الشرقية بسوريا "تم تحريرها من الإرهابيين".

وكانت وزارته قد ذكرت فى وقت سابق اليوم أن العدد الإجمالى للمدنيين الذين تم إجلاؤهم من الغوطة الشرقية منذ بدء عملية إنسانية بالمنطقة زاد إلى 79702 شخص معظمهم أطفال. 

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن العدد الإجمالى للمدنيين الذين تم إجلاؤهم من منطقة الغوطة الشرقية المحاصرة فى سوريا ارتفع إلى 79702 منذ بدء عملية إنسانية وأشارت إلى أن معظمهم من الأطفال.

وأضافت الوزارة فى بيان نشر على موقعها على الانترنت يوم الاثنين أن 6046 مدنيا غادروا الغوطة عبر ممرات إنسانية.

وواصلت وحدات الجيش السوري، أمس الإثنين، عملياتها للقضاء على ما تبقى من أوكار تنظيم ما يسمى ب"جبهة النصرة" والمجموعات الإرهابية التابعة له من "الغوطة الشرقية" بريف دمشق ، بالإضافة إلى تأمين "الممرات الإنسانية " لخروج المدنيين المحتجزين ، ونقلهم إلى مراكز الإقامة المؤقتة فى "ريف دمشق".

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وكالة انترفاكس: 6000 شخص غادروا مدينة الغوطة السورية صباح اليوم

الجيش السورى يواصل اجتثاث الإرهاب من الغوطة وتأمين الممرات الإنسانية

وزير سورى: بعض مسلحى المعارضة فى الغوطة يعتزمون قبول اتفاقات قريبا

الأمم المتحدة: نناشد الدول الأعضاء تخفيف الوضع الكارثى فى الغوطة وعفرين بسوريا

روسيا: 79702 من المدنيين غادروا الغوطة الشرقية في سوريا

اخبار عربيه

روسيا

وزير الدفاع الروسى

سوريا

الغوطه الشرقيه

ارهابيين




لا تفوتك
شرطة نوتنجهام: دوافع حادث مريم المصرية ليست عنصرية

شرطة نوتنجهام: دوافع حادث مريم المصرية ليست عنصرية

الأم المثالية فى بنى سويف للسيسى: "احنا معاك .. وهنكمل كلنا المشوار"

الأم المثالية فى بنى سويف للسيسى: "احنا معاك .. وهنكمل كلنا المشوار"

صور.. أهم الملفات المطروحة على مائدة "ترامب ـ محمد بن سلمان".. ولى العهد السعودى يبحث مع الرئيس الأمريكى سبل مواجهة التدخلات الإيرانية بالمنطقة.. سوريا واليمن على أجندة اللقاء.. ورحلة خاصة لسياتل ووادى السليكون

صور.. أهم الملفات المطروحة على مائدة "ترامب ـ محمد بن سلمان".. ولى العهد السعودى يبحث مع الرئيس الأمريكى سبل مواجهة التدخلات الإيرانية بالمنطقة.. سوريا واليمن على أجندة اللقاء.. ورحلة خاصة لسياتل ووادى السليكون

انطلاق الاجتماع السادس للعسكريين الليبيين اليوم لتوحيد مؤسسة الجيش بالقاهرة.. الناظورى والطويل يحضران الاجتماع التحضيرى فى أجواء إيجابية.. وجيش ليبيا يطلق عملية عسكرية جوية للمجابهة الشاملة للإرهاب جنوب البلاد

انطلاق الاجتماع السادس للعسكريين الليبيين اليوم لتوحيد مؤسسة الجيش بالقاهرة.. الناظورى والطويل يحضران الاجتماع التحضيرى فى أجواء إيجابية.. وجيش ليبيا يطلق عملية عسكرية جوية للمجابهة الشاملة للإرهاب جنوب البلاد

مش لازم تبقى رفيعة..موديلات فساتين "بلس سايز" بأحدث صيحات موضة ربيع 2018

مش لازم تبقى رفيعة..موديلات فساتين "بلس سايز" بأحدث صيحات موضة ربيع 2018

نور الدين حكماً لمباراة تونس وإيران.. والغندور للجزائر وتنزانيا

نور الدين حكماً لمباراة تونس وإيران.. والغندور للجزائر وتنزانيا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة