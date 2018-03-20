الدفاع الروسية: تحرير أكثر من 65% من الغوطة الشرقية من "الإرهابيين"الثلاثاء، 20 مارس 2018 11:15 ص
وزير الدفاع الروسى
رويترز
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نقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزير الدفاع الروسى سيرجى شويجو قوله، اليوم الثلاثاء، إن أكثر من 65% من الأراضى فى الغوطة الشرقية بسوريا "تم تحريرها من الإرهابيين".
وكانت وزارته قد ذكرت فى وقت سابق اليوم أن العدد الإجمالى للمدنيين الذين تم إجلاؤهم من الغوطة الشرقية منذ بدء عملية إنسانية بالمنطقة زاد إلى 79702 شخص معظمهم أطفال.
وقالت وزارة الدفاع الروسية إن العدد الإجمالى للمدنيين الذين تم إجلاؤهم من منطقة الغوطة الشرقية المحاصرة فى سوريا ارتفع إلى 79702 منذ بدء عملية إنسانية وأشارت إلى أن معظمهم من الأطفال.
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