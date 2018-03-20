الدبلوماسيون الروس يغادرون مبنى السفارة فى لندن نحو المطار







لندن (أ ش أ)

غادر الدبلوماسيون الروس المطرودون من بريطانيا على خلفية قضية سيرجى سكريبال مع أفراد عائلاتهم مبنى السفارة الروسية فى لندن قاصدين المطار فى طريقهم إلى روسيا.

وذكرت قناة "روسيا اليوم" أن الدبلوماسيين غادروا فى قافلة تضم أكثر من 10 سيارات وحافلة صغيرة إلى مطار العاصمة البريطانية.

وكانت السلطات البريطانية أعلنت عن طرد 23 دبلوماسيا من موظفى السفارة الروسية ضمن حزمة من العقوبات فرضتها على خلفية تعرض العميل البريطانى السابق سيرجى سكريبال وابنته يوليا للتسمم بمادة للأعصاب، وإثر مزاعم تورط روسيا بذلك.

وردت روسيا بطرد 23 دبلوماسيا بريطانيا وإغلاق القنصلية البريطانية فى بطرسبورج ووقف نشاط المجلس البريطانى فى روسيا.

وكان المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" ديمترى بيسكوف قد دعا فى وقت سابق للهدوء وانتظار تقديم بريطانيا أدلة على تسميم الكولونيل الروسى السابق سيرجى سكريبال.

فيما كانت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى قد اتهمت فى كلمة ألقتها أمام البرلمان البريطانى الأسبوع الماضى روسيا بالتورط فى قضية تسميم ضابط الاستخبارات العسكرية الروسية السابق وابنته، وأعلنت اتخاذ إجراء يقضى بترحيل 23 دبلوماسيا روسيا من بريطانيا فى غضون أسبوع.