الداخلية تضبط 6 كيلو هيروين و23 قطعة سلاح

مخدرات- أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى
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نجح قطاع الأمن العام بالإشتراك مع مديريات الأمن المختلفة، فى ضبط 786 قضية إتجار وتعاطى فى المواد المخدرة بلغ عدد المتهمين فيها (816) متهماً، خلال أسبوع.
وعثر بحوزة المتهمين على 96,910 كيلو بانجو، 72,638 كيلو حشيش ، و6,416 كيلو هيروين ، 1,015 كيلو أفيون، وكمية من مخدر الفودو وزنت ( 5,567 كيلو جرام ) وكمية من مخدر الإستروكس وزنت (6,702 كيلو جرام ) و59617 ) قرص مخدر مختلف الأنواع، و 23 قطعة سلاح نارى عبارة عن 3 بنادق آلية، 5 بنادق خرطوش، 2 طبنجة، 13 فرد محلى الصنع و187 طلقة نارية مختلفة الأعيرة، حيث تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين وجارى تكثيف الجهود وإستمرار الحملات للقضاء على كافة صور الخروج عن القانون.
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