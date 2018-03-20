video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 20 مارس 2018 01:45 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

الداخلية تضبط مسئولا بكفر الشيخ متورط فى إقامة مبانى على أراضى زراعية

الثلاثاء، 20 مارس 2018 01:07 م
الداخلية تضبط مسئولا بكفر الشيخ متورط فى إقامة مبانى على أراضى زراعية التعدى على الأراضى الزراعية - أرشيفية





كتب محمود عبد الراضى
إضافة تعليق

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من ضبط موظفين بالوحدة المحلية لقرية الحمراوى، بكفر الشيخ لقيامهما بالتواطؤ مع مالكى أحد العقارات، وتمكينهما من البناء على أرض زراعية، وذلك فى ضوء جهود أجهزة وزارة الداخلية، لضبط الخارجين على القانون خاصةً فى مجال مكافحة جرائم الرشوة وإستغلال النفوذ والفساد الوظيفى فى مجال الإدارة المحلية .

أكدت معلومات وتحريات قيام "عبدالمنصف ع.م "، رئيس القسم الهندسى بالوحدة المحلية لقرية الحمراوى التابعة لمجلس مركز ومدينة كفر الشيخ   واخرين بإستغلال موقعهم الوظيفى والتواطؤ فىغضون عام 2011 مع كلاً من "هلال ع.ع"، وشقيقه "على" ومقيمان بدائرة مركز شرطة كفر الشيخ ، وتمكينهما من بناء منزل مكون من دور أرضىوثلاثة طوابق علوية على أرض زراعية مملوكة لهما بناحية قرية أبو طبل التابعة للوحدة المحلية لقرية الحمراوى جهة عملهم ، وقيام المتهم الثانىبإستلام الخطابات الموجهة من مركز الشرطة لإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما وإخفائها عمداً لتمكينهما من الإستمرار فى البناء علىالأرض الزراعية بالمخالفة لأحكام القانون الأمر الذى أدى إلى الإضرار بالمال العــام ما هــو قيمة الغــرامات المستحـقــة لخزينة الدولة عن تلك الأعمال المخالفة وتربيح الغير .

وبإستدعاء المتحرى عنهم حضر الأول والثانىوبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما للواقعة بالإشتراك مع باقى المتهمين وأمكن الحصول على المستندات المؤيدة لصحة الواقعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة .

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

جنايات شمال القاهرة تؤجل محاكمة قاضى وعضوى برلمان سابقين لاتهامهم بالرشوة لـ 21 مايو

تأجيل محاكمة رئيس قسم التوقيع بمصلحة التمغة والموازين بالرشوة لـ16 أبريل

بدء محاكمة رئيس قسم التوقيع بمصلحة التمغة والموازين و6 آخرين فى "رشوة الذهب"

ضبط موظف بالطرق تقاضى رشوة مِن مواطن مقابل إنشاء منفذ على الطريق الساحلى

الداخلية

حوادث

رشوة

اخبار الحوادث

كفر الشيخ

استيلاء

التعدى على الاراضى الزراعية

مباحث الاموال العامة

ضبط مسئول بكفر الشيح




لا تفوتك
شرطة نوتنجهام: دوافع حادث مريم المصرية ليست عنصرية

شرطة نوتنجهام: دوافع حادث مريم المصرية ليست عنصرية

الأم المثالية فى بنى سويف للسيسى: "احنا معاك .. وهنكمل كلنا المشوار"

الأم المثالية فى بنى سويف للسيسى: "احنا معاك .. وهنكمل كلنا المشوار"

صور.. أهم الملفات المطروحة على مائدة "ترامب ـ محمد بن سلمان".. ولى العهد السعودى يبحث مع الرئيس الأمريكى سبل مواجهة التدخلات الإيرانية بالمنطقة.. سوريا واليمن على أجندة اللقاء.. ورحلة خاصة لسياتل ووادى السليكون

صور.. أهم الملفات المطروحة على مائدة "ترامب ـ محمد بن سلمان".. ولى العهد السعودى يبحث مع الرئيس الأمريكى سبل مواجهة التدخلات الإيرانية بالمنطقة.. سوريا واليمن على أجندة اللقاء.. ورحلة خاصة لسياتل ووادى السليكون

انطلاق الاجتماع السادس للعسكريين الليبيين اليوم لتوحيد مؤسسة الجيش بالقاهرة.. الناظورى والطويل يحضران الاجتماع التحضيرى فى أجواء إيجابية.. وجيش ليبيا يطلق عملية عسكرية جوية للمجابهة الشاملة للإرهاب جنوب البلاد

انطلاق الاجتماع السادس للعسكريين الليبيين اليوم لتوحيد مؤسسة الجيش بالقاهرة.. الناظورى والطويل يحضران الاجتماع التحضيرى فى أجواء إيجابية.. وجيش ليبيا يطلق عملية عسكرية جوية للمجابهة الشاملة للإرهاب جنوب البلاد

مش لازم تبقى رفيعة..موديلات فساتين "بلس سايز" بأحدث صيحات موضة ربيع 2018

مش لازم تبقى رفيعة..موديلات فساتين "بلس سايز" بأحدث صيحات موضة ربيع 2018

نور الدين حكماً لمباراة تونس وإيران.. والغندور للجزائر وتنزانيا

نور الدين حكماً لمباراة تونس وإيران.. والغندور للجزائر وتنزانيا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة