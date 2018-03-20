الداخلية تضبط مسئولا بكفر الشيخ متورط فى إقامة مبانى على أراضى زراعية







كتب محمود عبد الراضى

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من ضبط موظفين بالوحدة المحلية لقرية الحمراوى، بكفر الشيخ لقيامهما بالتواطؤ مع مالكى أحد العقارات، وتمكينهما من البناء على أرض زراعية، وذلك فى ضوء جهود أجهزة وزارة الداخلية، لضبط الخارجين على القانون خاصةً فى مجال مكافحة جرائم الرشوة وإستغلال النفوذ والفساد الوظيفى فى مجال الإدارة المحلية .

أكدت معلومات وتحريات قيام "عبدالمنصف ع.م "، رئيس القسم الهندسى بالوحدة المحلية لقرية الحمراوى التابعة لمجلس مركز ومدينة كفر الشيخ واخرين بإستغلال موقعهم الوظيفى والتواطؤ فىغضون عام 2011 مع كلاً من "هلال ع.ع"، وشقيقه "على" ومقيمان بدائرة مركز شرطة كفر الشيخ ، وتمكينهما من بناء منزل مكون من دور أرضىوثلاثة طوابق علوية على أرض زراعية مملوكة لهما بناحية قرية أبو طبل التابعة للوحدة المحلية لقرية الحمراوى جهة عملهم ، وقيام المتهم الثانىبإستلام الخطابات الموجهة من مركز الشرطة لإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما وإخفائها عمداً لتمكينهما من الإستمرار فى البناء علىالأرض الزراعية بالمخالفة لأحكام القانون الأمر الذى أدى إلى الإضرار بالمال العــام ما هــو قيمة الغــرامات المستحـقــة لخزينة الدولة عن تلك الأعمال المخالفة وتربيح الغير .

وبإستدعاء المتحرى عنهم حضر الأول والثانىوبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما للواقعة بالإشتراك مع باقى المتهمين وأمكن الحصول على المستندات المؤيدة لصحة الواقعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة .