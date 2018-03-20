الداخلية الطبية تعالج 211 نزيل بسجن شديد الحراسة 2 بطره

الداخلية الطبية تعالج 211 نزيل بسجن شديد الحراسة 2 بطرهالثلاثاء، 20 مارس 2018 01:50 م
الرعاية الطبية للسجون - أرشيفية
محمود عبد الراضى
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قام قطاع الخدمات الطبية بالتنسيق مع قطاع السجون بتوجيه قافلة طبية ضمت جميع التخصصات الطبية لسجن شديد الحراسة 2 بطره، حيث تم توقيع الكشف الطبى على عدد 211 حالة من نزلاء السجن، وتشخيص الحالات وصرف العلاج اللازم لهم.
يأتى ذلك فى إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تطبيق المنهج الحديث للسياسة العقابية، وتحقيق كافة أوجه الرعاية المختلفة، لنزلاء السجون خاصةً الرعاية الطبية لما لها من إعتبارات إنسانية واجتماعية.
وذلك فى إطار مواصلة الجهود التى تبذلها وزارة الداخلية، فى تقديم أفضل سبل الرعاية لنزلاء السجون، من خلال توجيه القوافل الطبية بمختلف التخصصات الطبية، بالإضافة إلى صيدلية لصرف الأدوية اللازمة، واتخاذ ما يلزم نحو توقيع الكشف الطبى على كافة نزلاء السجون.
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