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الداخلية الروسية: قضية "سكريبال" لن تؤثر على العلاقات مع نظيرتنا البريطانية

الثلاثاء، 20 مارس 2018 05:19 م
الداخلية الروسية: قضية "سكريبال" لن تؤثر على العلاقات مع نظيرتنا البريطانية الجاسوس الروسى السابق وابنته





موسكو (أ ش أ)
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أكد نائب وزير الداخلية الروسى إيجور زوبوف، أن الموقف الراهن بشأن قضية تسميم العسكرى الروسى السابق سيرجى سكريبال فى بريطانيا، لن يؤثر على العلاقات بين وزارة الداخلية الروسية ونظيرتها البريطانية.

ونقلت وكالة أنباء "تاس" الروسية، عن زوبوف قوله اليوم الثلاثاء، "إن تفاعلنا مع وكالات إنفاذ القانون البريطانية كان منخفضًا للغاية فى الماضى، وكان يتم ذلك عن طريق المنظمات الرسمية الدولية مثل "الانتربول"، مضيفًا "ولذلك ليس لدينا ادعاءات خاصة ضدهم أو توقعات فى هذا الصدد".

وأضاف نائب وزير الداخلية الروسي، أنه فى حال وجود أية تساؤلات من قبل السلطات البريطانية لوزارة الداخلية الروسية أو طلبات - وفقًا للقوانين الدولية - فإن الداخلية الروسية ستتصرف وفقًا لإلتزامتها، ولن يكون هناك قيود أو انحياز.

 

 


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