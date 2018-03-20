الخارجية الروسية: نتطلع لحدوث تغيير فى نهج واشنطن حول التعاون مع موسكو

الخارجية الروسية: نتطلع لحدوث تغيير فى نهج واشنطن حول التعاون مع موسكوالثلاثاء، 20 مارس 2018 06:02 م
نائب وزير الخارجية الروسية سيرجى ريابكوف
موسكو (أ ش أ)
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أعلن نائب وزير الخارجية الروسية، سيرجى ريابكوف، أن بلاده تتطلع لحدوث تغيير فى نهج واشنطن حول التعاون مع موسكو بعد انتهاء الانتخابات الرئاسية الروسية من أجل تحسين الوضع فى السياسة العالمية.
وقال ريابكوف للصحفيين اليوم الثلاثاء، "بعد أن انتهت الانتخابات الرئاسية في روسيا نتطلع إلى تغيير اتجاه بعض السياسيين في الولايات المتحدة الذين يهتمون بفكرة عزل روسيا".
وأضاف "بدون التعاون الروسي الأمريكي فإن العالم سيكون غير مستقر"، مشيرا إلى أن روسيا تعتبر أن العمل والتعاون، الذى يمكن القيام به سيغير المناخ فى العالم.
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