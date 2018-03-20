الحكومة السودانية تتعهد بتحقيق مطالب النازحين الراغبين فى العودة لمناطقهم







الخرطوم (أ ش أ)

تعهدت الحكومة السودانية، بتحقيق مطالب النازحين الراغبين فى إخلاء المخيمات والعودة إلى مناطقهم الأصلية فى 5 قرى بولاية وسط دارفور، وتوفير كافة الخدمات اللازمة لهم.

وذكرت حكومة وسط دارفور - فى بيان اليوم الثلاثاء - أن الوإلى الشرتاى جعفر عبد الحكم، التقى اليوم بمدينة زالنجى عاصمة الولاية، بعدد من ممثلى النازحين فى معسكرات "مورنى ورونقاتاس وهبيلا"، واستمع إلى مطالبهم بتوفير الخدمات اللازمة بمناطقهم التى يرغبوا فى العودة إليها بقرى "دلو ديو ودبى نايرة وقوز بدين ومارا ومرورو".

وأفاد البيان بأن بعض هذه الأسر التزمت ببدء الانتقال إلى قراها يوم 30 مارس الجارى، بينما حدد آخرون يوم 5 أبريل المقبل موعدًا لبداية مغادرتهم لمعسكرات النزوح.

ووعد الوإلى - بحسب البيان - بالاستجابة الفورية لمطالب النازحين شريطة الإيفاء بما قطعوه من مواعيد للعودة، وطالبهم بإبداء صدق وحسن النوايا والجدية فى عملية العودة لإعمار مناطقهم والاعتماد على الذات بدلاً من انتظار إغاثة المنظمات.

وأكد أن الوقت مناسب للرجوع للمناطق الأصلية، خاصة مع اهتمام القيادة العليا للدولة بإعادة إعمار المناطق التى دمرتها الحرب، وحملة جمع السلاح من أيدى المواطنين، التى ألقت بظلال طيبة على الأوضاع فى دارفور وساهمت فى استتباب الأمن وانتفاء أسباب احتماء النازحين بالمعسكرات .

وتسعى الحكومة السودانية إلى تفريغ معسكرات النزوح، عبر تخطيط المخيمات لتصبح جزءًا من المدن، أو إعادة النازحين إلى قراهم الأصلية بشكل طوعى.