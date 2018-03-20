الحكم على سورى فى اليونان بالسجن 8 سنوات لإنتمائه إلى تنظيم داعش







(أ ف ب)

أصدرت محكمة الكسندروبوليس فى شمال شرق اليونان حكما الثلاثاء على طالب لجوء سورى بالسجن ثمانى سنوات لانتمائه الى تنظيم داعش كما أعلن مصدر قضائى.

وكان طالب اللجوء الذى يبلغ الثانية والثلاثين من العمر، فى الحبس الاحتياطى منذ توقيفه فى اكتوبر، فى اعقاب وشاية من زوجته التى وصل معها الى جزيرة ليروس اليونانية (جنوب شرق بحر إيجه) برفقة ولديهما فى 2016، آتين من تركيا.

وبالاستناد الى الوثائق التى عثر عليها فى هاتفه المحمول وجهاز الكومبيوتر، حكم عليه الاثنين بتهمة المشاركة فى منظمة إرهابية، هى تنظيم داعش.

ومنذ توقيفه، ينفى الرجل أى مشاركة فى انشطة تنظيم داعش، مؤكدا فقط انضمامه إلى الجيش السورى الحر فى بداية الحرب فى سوريا. وقدم الدفاع عنه دعوى استئناف.

وكان اعتقل بعد حضوره مع زوجته الى الكسندروبوليس لتجديد وضعه بصفته طالب لجوء، لكن وكالة أى.أن.آى اليونانية للانباء ذكرت أن الشرطة راقبته بعد اعتباره مشبوها لدى وصوله.

وذكر مصدر فى الشرطة ان توقيفه تقرر بعدما اتهمته زوجته باستخدام العنف ضدها وضد ولديهما، وبدعم تنظيم داعش ايضا.

وبعد ساعات على توقيفه، حاول الرجل الانتحار فى زنزانته عندما عمد الى شنق نفسه مستخدما غطاء السرير، لكن الحراس أدركوه، وفق الشرطة.