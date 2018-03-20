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الجيش التركى يغلق مداخل ومخارج مدينة عفرين فى سوريا

الثلاثاء، 20 مارس 2018 11:02 ص
الجيش التركى يغلق مداخل ومخارج مدينة عفرين فى سوريا الوضع فى عفرين - صورة أرشيفية





كتب محمد شعلان
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أغلق الجيش التركى مداخل ومخارج مدينة عفرين السورية، بعد أن أعلن الرئيس رجب طيب أردوغان أن قوات عملية "غصن الزيتون" سيطرت بالكامل على مركز مدينة عفرين، وتم رفع العلم التركى وسطها.

 

وكانت قد أفادت تقارير إخبارية بوصول نحو 2700 نازح من مدينة عفرين إلى مدينة منبج شمال غربى سوريا، وذلك إثر دخول القوات التركية والفصائل السورية الموالية لها المدينة واستيلائها التام على عفرين مؤخرا.

 


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وصول 2700 نازح من عفرين إلى مدينة منبج شمال غربى سوريا

عفرين

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تركيا

الارهاب

العلم التركى




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