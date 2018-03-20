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"الجنايات" تستمع اليوم لمرافعة دفاع 45 متهما بخلية "تفجير أبراج الضغط"

الثلاثاء، 20 مارس 2018 04:00 ص
"الجنايات" تستمع اليوم لمرافعة دفاع 45 متهما بخلية "تفجير أبراج الضغط" محكمة،ارشيفية





كتب إيهاب المهندس
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تستمع محكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم، برئاسة المستشار  شبيب الضمرانى، لمرافعة دفاع 45 متهما بينهم 10 هاربين، فى محاكمتهم بالقضية 610 حصر أمن دولة عليا، لسنة 2014 المعروفة إعلاميا بـ"خلية تفجيرأبراج الضغط العالى".

 ووجهت النيابة للمتهمين، تهم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وتنفيذ عمليات ارهابية تستهدف رجال الأمن والقضاة والقوات المسلحة والمنشآت الحيوية، وحيازة مفرقعات، وتكدير السلم العام، وإرهاب المواطنين، وحيازة أسلحة وذخيرة.

 


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