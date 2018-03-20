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الثلاثاء، 20 مارس 2018 03:00 م
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الجنائية الدولية: انسحاب الفلبين لن يؤثر على التحقيقات بشأنها

الثلاثاء، 20 مارس 2018 02:33 م
الجنائية الدولية: انسحاب الفلبين لن يؤثر على التحقيقات بشأنها الرئيس الفلبينى





رويترز
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قالت المحكمة الجنائية الدولية فى بيان، اليوم الثلاثاء، إن انسحاب الفلبين من المحكمة لن يؤثر على تحقيق يجريه الادعاء حول عمليات قتل مرتبطة بالحرب التى يشنها الرئيس الفلبينى رودريجو دوتيرتى على المخدرات.

وقالت المحكمة إنها أبلغت الأمم المتحدة بأن الفلبين بدأت رسميا فى 17 مارس عملية الانسحاب من المحكمة. وسيستغرق الأمر عاما ليدخل الانسحاب حيز التنفيذ.

وقالت المحكمة فى بيان "لن يؤثر الانسحاب على الإجراءات الجارية أو أى شئ تنظر فيه المحكمة قبل الموعد الذى يدخل فيه الانسحاب حيز التنفيذ".

وقال دوتيرتى الأسبوع الماضى إن الفلبين ستنسحب من نظام روما الأساسي، وهو المعاهدة المؤسسة للمحكمة الجنائية الدولية، مضيفا أن ممثلى الادعاء يتعاملون معه بشكل جائر.

وليس هناك تحقيق ضد دوتيرتى غير أن الادعاء فى المحكمة يجرى "تحريات أولية" أو مراجعة لحرب الحكومة الفلبينية على المخدرات والتى قُتل فيها آلاف من تجار المخدرات المزعومين.

 

 


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