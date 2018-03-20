الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الوزراء بتحديد الأجر المكمل لموظفى "التجارة"الثلاثاء، 20 مارس 2018 06:10 م
شريف إسماعيل
كتبت - هند مختار
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نشرت الجريدة الرسمية قرارا للمهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء بتحديد الأجر المكمل لموظفى وزارة التجارة والصناعة مع مراعاة ربط الصرف برفع كفاءة الأداء وسرعة إنجاز الأعمال ومدى تحقيق الأهداف المنوطة بهم.
وتضمن القرار إنه يجوز لوزير الصناعة إضافة نسبة 50% من الأجر الأساسى إلى الأجر المكمل.
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