الجريدة الرسمية تنشر قرار الرئيس بإصدار قانون انتخاب ممثلى العاملين بالقطاع العام

الجريدة الرسمية تنشر قرار الرئيس بإصدار قانون انتخاب ممثلى العاملين بالقطاع العامالثلاثاء، 20 مارس 2018 06:36 م
الرئيس عبد الفتاح السيسي
كتب محمد الجالى
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أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون رقم 18 لسنة 2018 الخاص بتنظيم انتخاب ممثلى العاملين فى مجالس إدارة وحدات القطاع العام، والشركات المساهمة والجمعيات والمؤسسات الخاصة، فى مجموعه.
نشر القانون بالجريدة الرسمية، وذلك بعد إقراره من مجلس النواب.
وتنص مواد القانون على أنه "مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة بالقانون رقم 203 لسنة 1991، والقانون رقم 159 لسنة لسنة 1981، والقانون رقم 6 لسنة 1984، يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن تحديد شروط وإجراءات انتخاب ممثلى العاملين فى مجالس إدارة الوحدات التابعة للقطاع العام وقطاع الأعمال العام".
كما تنص على أن "تمد مدة عضوية أعضاء مجالس إدارة الجهات المنتخبين وفقا لأحكام القانون رقم 73 لسنة 1973 الصادر بشأن تحديد شروط وإجراءات انتخاب ممثلى العاملين فى مجالس إدارة وحدات القطاع العام، والشركات المساهمة، والجمعيات والمؤسسات الخاصة، وذلك حتى تاريخ إجراء أول انتخابات بعد العمل بأحكام القانون المرافق".
وتنص أيضاً على أن "تجرى انتخابات ممثلى العاملين فى مجالس إدارة الجهات الخاضعة لأحكام القانون المرافق فى ذات الموعد الذى تجرى فيه انتخابات مجالس إدارة التشكيلات النقابية العمالية".
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