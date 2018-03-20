الجامعة العربية تستعرض ما تم تنفيذه من أهداف خطة التنمية المستدامة للدول الأعضاء

عقد فريق العمل العربى المعنى بمتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030 فى مجال الثقافة، اجتماعا اليوم الثلاثاء، بمقر الأمانة العامة، تنفيذا لقرار مؤتمر الثقافة ومتابعة تنفيذ أهداف خطة التنمية المستدامة 2030 فى مجال الثقافة، الذى نظمته إدارة الثقافة فى 1و2 من نوفمبر الماضى، بمشاركة ممثلين من الدول الأعضاء لدى الجامعة: الكويت، السعودية، المغرب، فلسطين، مصر، بالإضافة إلى منظمتى الالكسو والأسيسكو.

وأكد الدكتور محمد سعد الهاجرى، مدير إدارة الثقافة بالجامعة العربية، أن الاجتماع استعرض جدول الأعمال الذى تضمن عرض ما تم تنفيذه من أهداف خطة التنمية المستدامة للدول الأعضاء، والإطلاع على البيان الختامى والتوصيات الصادرة عن مؤتمر الثقافة ومتابعة تنفيذ أهداف خطة التنمية المستدامة 2030، ثم عرض ممثل الالكسو رؤية المنظمة فى تنفيذ أهداف خطة التنمية المستدامة 2030.

وقال إنه تم الاتفاق على أن تخاطب الأمانة العامة، الدول الأعضاء لدى الجامعة لموافاتها بتجاربها حول تنفيذ أهداف خطة التنمية المستدامة فى مجال الثقافة، وكذلك وضع إطار عام مستقبلى لعمل الفريق.