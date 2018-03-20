video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 20 مارس 2018 06:51 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

التموين: غدًا آخر موعد للأوكازيون الشتوى

الثلاثاء، 20 مارس 2018 06:00 ص
التموين: غدًا آخر موعد للأوكازيون الشتوى الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية





كتب - مدحت وهبة
إضافة تعليق

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن غدًا الأربعاء آخر موعد للأوكازيون الشتوى، خاصة أنه تم مد الفترة حتى عيد الأم لإتاحة الفرصة أمام المواطنين، للحصول على منتجات بأسعار مخفضة خلال فترة عروض المحلات التجارية المشاركة فى الأوكازيون.

 

يأتى ذلك فى الوقت الذى وجه فيه الدكتور على المصيلحى التموين والتجارة الداخلية، بتكثيف الرقابة على الأسواق، للتأكد من التزام المحلات المشاركة فى الأوكازيون بالعروض التى تقدمها للمواطنين، وضبط المخالفين وتحرير محاضر ضدهم.

 

وكان تقرير لوزارة التموين والتجارة الداخلية، قد كشف ارتفاع عدد المحلات المشاركة فى الأوكازيون الشتوى منذ 15 يناير الماضى نهاية الأسبوع الماضى إلى 3740 محلاً، منها 139 بقطاع الأعمال و3518 بالقطاع الخاص، و22 قطاعًا تعاونيًا، و61 استثماريًا، وأنه تم تحرير 1311 مخالفة، منها 36 محضرًا لعدم وجود سعرين قبل وبعد التخفيض، و1265 محضرًا عن عروض وهمية، و19 محضرًا بسبب الإعلان بلغات أجنبية.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

التموين: 3740 محلا شاركت فى الأوكازيون الشتوى.. وضبط 1265 عرضا وهميا

وزير التموين: 80% من المحلات المشاركة فى الأوكازيون الشتوى التزمت بالشروط

التموين

الاوكازيون الشتوى

المحلات التجارية




لا تفوتك
"أين مشعل بن حمد" هاشتاج للقطرين بحثا عن شقيق تميم الأكبر

"أين مشعل بن حمد" هاشتاج للقطرين بحثا عن شقيق تميم الأكبر

فيديو..عمرو أديب يعرض احتفال اليوم السابع بـ10 سنوات:واحد من أكبر مواقع العالم

فيديو..عمرو أديب يعرض احتفال اليوم السابع بـ10 سنوات:واحد من أكبر مواقع العالم

مطورون عقاريون: حى المال والأعمال بالعاصمة الإدارية يحول مصر لنيويورك جديدة.. ويؤكدون: سيجذب استثمارات أجنبية ضخمة.. وأمين سراج: وجود أكبر شركة مقاولات فى العالم داخل مصر فى الوقت الحالى رسالة قوية للعالم

مطورون عقاريون: حى المال والأعمال بالعاصمة الإدارية يحول مصر لنيويورك جديدة.. ويؤكدون: سيجذب استثمارات أجنبية ضخمة.. وأمين سراج: وجود أكبر شركة مقاولات فى العالم داخل مصر فى الوقت الحالى رسالة قوية للعالم

"السفاح يكشف عن وجهه القبيح".. أردوغان يؤكد نيته احتلال 4 مدن سورية.. مصر تدين احتلال تركيا لـ"عفرين" وتجدد رفضها لانتهاك السيادة السورية.. "الخارحية": تدخل أنقرة عقد المشهد السياسى وعرض أرواح المدنيين للمخاطر

"السفاح يكشف عن وجهه القبيح".. أردوغان يؤكد نيته احتلال 4 مدن سورية.. مصر تدين احتلال تركيا لـ"عفرين" وتجدد رفضها لانتهاك السيادة السورية.. "الخارحية": تدخل أنقرة عقد المشهد السياسى وعرض أرواح المدنيين للمخاطر

استخدم الطب البديل وعالج الزكام بالماء والملح والثوم

استخدم الطب البديل وعالج الزكام بالماء والملح والثوم

رامى صبرى يخسر مليون جنيه فى إنبى بسبب الأهلى

رامى صبرى يخسر مليون جنيه فى إنبى بسبب الأهلى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة