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الثلاثاء، 20 مارس 2018 07:39 م
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التلفزيون الإيرانى: خامنئى يؤكد أن طهران أحبطت التهديدات الإقليمية

الثلاثاء، 20 مارس 2018 06:59 م
التلفزيون الإيرانى: خامنئى يؤكد أن طهران أحبطت التهديدات الإقليمية الزعيم الإيرانى الأعلى آية الله على خامنئى





لندن (رويترز)
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 قال الزعيم الإيرانى الأعلى آية الله على خامنئى إن طهران أحبطت كل التهديدات الإقليمية ضد الجمهورية الإيرانية وحولتها إلى "فرص".

وأضاف فى رسالة بمناسبة العام الإيرانى الجديد بثها التلفزيون الرسمى "أحبطت الجمهورية الإسلامية العام الماضى التهديدات الإقليمية، التى كان أحد أهدافها الإضرار بالجمهورية الإسلامية، وحولتها إلى فرص. تلك التهديدات لم تضر بلادنا لكنها تحولت إلى فرص".

 


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