التعليم: مشروع لتحسين قدرات العاملين بالمدارس الفنية فى مجالات التخطيط







كتب محمود طه حسين

اجتمع اليوم الدكتور أحمد الجيوشى نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني بالقائمين على برنامج دعم إصلاح التعليم الفني والتدريب المهني المرحلة الثانية، وهو برنامج ممول من الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، وذلك بحضور سعيد صديق مدير عام الموازنة والخطة، والمهندس حسن مشعل رئيس الإدارة المركزية للتعليم الفني، والمهندسة انتصار جمعة مدير عام التعليم الصناعي.

أكد الجيوشى على أهمية تنفيذ مشروع تحسين قدرات العاملين بقطاع التعليم الفني في مجالات التخطيط وإعداد الموازنات والمتابعة والتقييم وإدارة مشروعات رأس المال (PBM)، وذلك في إطار الدعم الذى يقدمه مشروع دعم إصلاح التعليم الفني والتدريب المهني المرحلة الثانية) TVET II )، وفى ضوء رؤية التنمية المستدامة لمصر 2030 واستراتيجية تطوير التعليم الفني لوزارة التربية والتعليم؛ من أجل رفع وبناء قدرات العاملين في قطاع التعليم على كافة المستويات لزيادة قدراتهم على تحقيق الإدارة التي تتسم بالفاعلية والكفاءة لمنظومة التعليم الفني والتدريب المهني.

أضاف الجيوشى أن مشروع تكامل التخطيط وإعداد الموازنة والمتابعة والتقييم ( PBM) يهدف إلى المساهمة في تلبية متطلبات رفع كفاءة وفاعلية إدارة مدارس التعليم الفني والمهني، ويدعم المشاركة المجتمعية والشركات الخاصة في الإدارة المدرسية من خلال تطبيق العديد من أنشطة بناء القدرات البشرية للعاملين بكافة المستويات؛ لدعم تطبيق اللامركزية وربط المدارس الفنية بالاحتياجات الحقيقية لسوق العمل، وتدريب العاملين بالمستويات المختلفة (وزارة، مديرية، إدارة، مدرسة).

وأشار الجيوشى إلى أن إعداد الحزم التدريبية للمشروع سوف يتم بواسطة خبراء المشروع بالتنسيق مع المدربين المختارين ويراجع من قبل لجنة تسيير المشروع ( SC PBM ) تمهيدًا للاعتماد النهائي من الأكاديمية المهنية للمعلمين ، مضيفًا أنه سوف يتم إنشاء موقع على نظام جوجل Google -Drive بهدف إتاحة جميع البيانات والمعلومات الخاصة بالمشروع ولدعم تعميم المشروع وتحقيق الاستدامة.

وأكد أن تقديم الدعم الفني والإداري والتنظيمي لمشروعات رأس المال ورفع قدرات القائمين عليها يؤدى إلى إكساب خريجي مدارس التعليم الفني المهارات العلمية التي يتطلبها سوق العمل وزيادة الموارد المالية للمدارس.