التعليم: تغذية 500 طالب بمدرسة المنوفية والاشتباه فى إصابة طالبين فقط بمغص







كتب محمود طه حسين

قال أحمد خيرى المتحدث الرسمى لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إنه بشأن ما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعى عن إصابة عدد من الطلاب بحالات تسمم بالمنوفية، فإنه تم تغذية أكثر من (٥٠٠) طالب بمدرسة الشهيد محمود زكريا الابتدائية المشتركة التابعة لإدارة الباجور التعليمية بالوجبة المدرسية التى تتكون من الفطيرة، وتم الاشتباه فى إصابة حالتين فقط بمغص.

وأضاف "خيرى" فى بيان صحفى، منذ قليل، أن المدرسة قامت على الفور بتحويلهما إلى مستشفى الباجور، والتى قامت بإجراء اللازم وأعطت أدوية مسكنة فقط، وخرجا من المستشفى بعد الاطمئنان تمامًا على صحتهما، إلا أن بعض أولياء الأمور انتابتهم حالة من القلق، فتوجه حوالى 58 منهم للمستشفى للاطمئنان عليهما، واطمأنوا من المستشفى على أن الطالبين وكذا جميع الطلاب فى حالة جيدة، كما أكد تقرير وزارة الصحة ذلك.