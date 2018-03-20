video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 20 مارس 2018 04:51 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

التعليم: تدريب المعلمين والطلاب على بنك المعرفة بالمعاهد القومية

الثلاثاء، 20 مارس 2018 04:51 م
التعليم: تدريب المعلمين والطلاب على بنك المعرفة بالمعاهد القومية طارق شوقى وزير التربية والتعليم





كتب محمود طه حسين
إضافة تعليق

قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن الجمعية العامة للمعاهد القومية دربت عدد من المعلمين والطلاب على بنك المعرفة بالتعاون مع الناشر العالمى Britannica.

 

وأوضحت عزة شعبان رئيس مجلس إدارة المعاهد القومية أن هذا التدريب استهدف أكثر من (750) معلم وطالب بالمراحل الإعدادية والثانوية من مدارس (بورسعيد للغات بالزمالك، وكلية النصر بالمعادى، والحرية للغات، والنصر بمصر الجديدة، وليسيه مصر الجديدة)، كما تم الاتفاق على إعداد مدربين TOT على بنك المعرفة بكل مدرسة قومية.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"اليوم السابع" يرصد رحلة توزيع التغذية المدرسية على الطلاب.. المدارس تتسلم فطيرة طازجة 80 جراما يوميا.. مدير مدرسة: نتأكد من تاريخ الإنتاج ولا يوجد تخزين ومدة الصلاحية 3 أيام.. والتلاميذ: بتخلينا نركز فى الفصل

وزير التعليم لـ اليوم السابع: حرب شرسة من صغار الموردين على الوجبة المدرسية

"اتحاد أمهات مصر" يشدد على المدارس الالتزام بمبادئ وأخلاقيات مهنة التدريس

التربية والتعليم

بنك المعرفة

اخبار اليوم

اخبار التعليم




لا تفوتك
غادة والى: الرئيس السيسى يكرم الأمهات المثاليات غدا (صور)

غادة والى: الرئيس السيسى يكرم الأمهات المثاليات غدا (صور)

7 لقطات مثيرة للفراعنة على طائرة سويسرا أهمها صورة شيكابالا مع صفقة القرن

7 لقطات مثيرة للفراعنة على طائرة سويسرا أهمها صورة شيكابالا مع صفقة القرن

"اللعنة على نتفليكس".. لا أستطيع الخروج من المنزل.. الشبكة الأمريكية غيرت نمط المشاهدة.. وتهدد صناع الدراما التقليديين بشدة.. المتعة على شاشتها بلا حدود.. ونافذة للإطلاع على ثقافات مختلفة من العالم

"اللعنة على نتفليكس".. لا أستطيع الخروج من المنزل.. الشبكة الأمريكية غيرت نمط المشاهدة.. وتهدد صناع الدراما التقليديين بشدة.. المتعة على شاشتها بلا حدود.. ونافذة للإطلاع على ثقافات مختلفة من العالم

"اقتربت ساعة الامتحان".. اليوم آخر موعد لاستقبال استمارات طلاب الثانوية العامة من المديريات.. "التعليم": 75% من الاستمارات دخلت الكنترولات وجار مراجعتها.. وانتهاء 90% من الأعمال التحضيرية للاختبارات

"اقتربت ساعة الامتحان".. اليوم آخر موعد لاستقبال استمارات طلاب الثانوية العامة من المديريات.. "التعليم": 75% من الاستمارات دخلت الكنترولات وجار مراجعتها.. وانتهاء 90% من الأعمال التحضيرية للاختبارات

شرطة نوتنجهام: دوافع حادث مريم المصرية ليست عنصرية

شرطة نوتنجهام: دوافع حادث مريم المصرية ليست عنصرية

مش لازم تبقى رفيعة..موديلات فساتين "بلس سايز" بأحدث صيحات موضة ربيع 2018

مش لازم تبقى رفيعة..موديلات فساتين "بلس سايز" بأحدث صيحات موضة ربيع 2018

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة