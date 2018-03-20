التعليم: تدريب المعلمين والطلاب على بنك المعرفة بالمعاهد القومية







كتب محمود طه حسين

قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن الجمعية العامة للمعاهد القومية دربت عدد من المعلمين والطلاب على بنك المعرفة بالتعاون مع الناشر العالمى Britannica.

وأوضحت عزة شعبان رئيس مجلس إدارة المعاهد القومية أن هذا التدريب استهدف أكثر من (750) معلم وطالب بالمراحل الإعدادية والثانوية من مدارس (بورسعيد للغات بالزمالك، وكلية النصر بالمعادى، والحرية للغات، والنصر بمصر الجديدة، وليسيه مصر الجديدة)، كما تم الاتفاق على إعداد مدربين TOT على بنك المعرفة بكل مدرسة قومية.