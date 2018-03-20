التعليم: تدريب المعلمين والطلاب على بنك المعرفة بالمعاهد القومية

التعليم: تدريب المعلمين والطلاب على بنك المعرفة بالمعاهد القوميةالثلاثاء، 20 مارس 2018 04:51 م
طارق شوقى وزير التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين
إضافة تعليق
قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن الجمعية العامة للمعاهد القومية دربت عدد من المعلمين والطلاب على بنك المعرفة بالتعاون مع الناشر العالمى Britannica.
وأوضحت عزة شعبان رئيس مجلس إدارة المعاهد القومية أن هذا التدريب استهدف أكثر من (750) معلم وطالب بالمراحل الإعدادية والثانوية من مدارس (بورسعيد للغات بالزمالك، وكلية النصر بالمعادى، والحرية للغات، والنصر بمصر الجديدة، وليسيه مصر الجديدة)، كما تم الاتفاق على إعداد مدربين TOT على بنك المعرفة بكل مدرسة قومية.
إضافة تعليق
"اللعنة على نتفليكس".. لا أستطيع الخروج من المنزل.. الشبكة الأمريكية غيرت نمط المشاهدة.. وتهدد صناع الدراما التقليديين بشدة.. المتعة على شاشتها بلا حدود.. ونافذة للإطلاع على ثقافات مختلفة من العالم
"اقتربت ساعة الامتحان".. اليوم آخر موعد لاستقبال استمارات طلاب الثانوية العامة من المديريات.. "التعليم": 75% من الاستمارات دخلت الكنترولات وجار مراجعتها.. وانتهاء 90% من الأعمال التحضيرية للاختبارات
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة