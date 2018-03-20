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"التعليم" تحدد الطلاب الفائزين فى مسابقة "مهنة فى صورة" بالمدارس الفنية

الثلاثاء، 20 مارس 2018 04:00 ص
"التعليم" تحدد الطلاب الفائزين فى مسابقة "مهنة فى صورة" بالمدارس الفنية الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم





كتب محمود طه حسين
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تنظم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بالتنسيق مع وزارة الثقافة ومصر الخير، حفل إعلان اسماء الفائزين من طلاب التعليم الفنى فى مسابقة " مهنة فى صورة"، اليوم الثلاثاء بدار الأوبرا المصرية، حيث من المقرر أن يتم تسليم الفائزين أجهزة تابلت.

وكانت الوزارة أعلنت الانتهاء من مراحل فرز الصور، لمسابقة التعليم الفنى " مهنة فى صورة "، حيث تم بالمرحلة الأولى فرز الصور واختيار ما يقرب من الـ(3000) صورة من أصل الـ(40) ألف صورة التى أرسلها الطلاب إلكترونيا إلى الوزارة من كافة محافظات مصر، وبالمرحلة  الثانية والأخيرة تم فرز الصور من قبل لجنة التحكيم واختيار الصور الفائزة التى تم الالتزام فيها بشروط المسابقة ومعايير التصوير، وذلك بالتعاون مع ساقية الصاوى ومؤسسة مصر الخير.

الجدير بالذكر أن فرز الصور أوضح مدى الجهد المبذول من قبل العديد من المديريات للإشتراك بالمسابقة والفوز.

يذكر أن مسابقة (مهنة فى صورة) هى مسابقة تصوير فوتوغرافى مخصصة لطلاب التعليم الفنى بالتعاون مع ساقية الصاوى ومؤسسة مصر الخير، وقد تم غلق باب المشاركة إلكترونيًا بها 15  فبراير الماضى، كما أنه سيُقدم بها (10) تابلت للفائزين، وعضوية مجانية بساقية الصاوى للفائزين من طلاب التعليم الفنى.


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