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التعليم العالى: اختتام فعاليات أعمال مشروع تعزيز التعاون الإقليمى بالتعاون مع اليونسكو

الثلاثاء، 20 مارس 2018 11:43 ص
التعليم العالى: اختتام فعاليات أعمال مشروع تعزيز التعاون الإقليمى بالتعاون مع اليونسكو الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى





كتب وائل ربيعى
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اختتمت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى اليوم فعاليات ورشة العمل الإقليمية التدريبية التى نظمتها إدارة الثقافة باللجنة الوطنية المصرية لليونسكو بالتعاون مع منظمة اليونسكو، خلال الفترة من 17-20 مارس الجارى.

وتأتى الورشة فى إطار مشروع تعزيز التعاون الإقليمي من أجل تفعيل اتفاقية 2003 المعنية بصون التراث الثقافى غير المادى فى المنطقة العربية، وانطلاقاً من الاهتمام الذى توليه منظمة اليونسكو لتنفيذ وتفعيل اتفاقية التراث الثقافي غير المادي في الدول العربية والعمل على صونه وحمايته، وبصفة خاصة الموروث الثقافي اللامادى المشترك بين البلدان العربية، الذى يُعد من أهم عوامل التقارب والتفاهم الثقافى.

وانتهت اجتماعات الخبراء إلى عدد من التوصيات وهى: أهمية تفعيل اتفاقية اليونسكو لحفظ التراث الثقافى غير المادى من خلال إنشاء كراسى اليونسكو للتراث الثقافى اللامادى بالدول العربية، وإنشاء مراكز إقليمية متخصصة من الفئة الثانية التابعة لليونسكو لتقديم الخدمات المرتبطة بحفظ التراث الثقافى وتفعيل اتفاقية 2003، وإعداد أول قائمة حصر عربية مشتركة للتراث الثقافى اللامادى، والاهتمام بدمج مفاهيم التراث الثقافي اللامادى فى التعليم الأساسى والإستعانة بالدليل الذى تم إعداده تحت عنوان "دليل المعلم لتضمين مفاهيم التراث فى المناهج الدراسية".

كما وجه الخبراء المشاركين فى أعمال مشروع تعزيز التعاون الإقليمى فى تفعيل اتفاقية التراث الثقافى غير المادى 2003 فى المنطقة العربية الشكر للوزير على رعايته لهذا الحدث الثقافى الهام، الذى يعبر عن حرص مصر الدائم على توثيق أواصر التعاون والود من خلال الثقافة المشتركة بين الدول العربية.

جدير بالذكر  أنه شارك فى فعاليات المشروع العديد من الدول العربية إلى جانب مصر وهى: الأردن، والإمارات،  والسعودية، والسودان،  والكويت، والبحرين، والمغرب، وتونس، وسلطنة عمان، و لبنان، وليبيا.

 

 


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