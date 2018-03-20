التعليم: استقبلنا 40 ألف صورة من طلاب المدارس الفنية بمسابقة "مهنة فى صورة"الثلاثاء، 20 مارس 2018 08:23 م
كتب محمود طه حسين
قال محمد كمال، عضو لجنة التحكيم بمسابقة مهنة فى صورة، أن معظم الصور التى تم اختيارها لتفوز فى المسابقة تمت وفق معايير منها شكل الصورة ومساحتها، موضحا أن بعض الصور متشابهة.
وطالب "كمال" خلال حفل مسابقة مهنة فى صورة بحضور الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى والدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، بأن تهتم الوزارة فى المناهج بالفن، لأن الصورة أصبحت شيء مهم وهناك تطور رهيب.
وفى الأثناء، قال الإعلامى أحمد يونس، أنه يجب دعم طلاب المدارس الفنية إعلاميًا، موضحًا أنه مؤيد ومحب للتعليم الفنى.
فيما قالت حنان الريحانى، رئيس قسم التعليم بمؤسسة مصر الخير، أن "مصر الخير" شريكة مع الحكومة فى تطوير التعليم الفنى لأنه قاطرة التنمية، موضحة أنه لأول مرة يتم النظر لطلاب التعليم الفنى لتخريج أفضل ما بداخلهم.
وأعلنت عن إطلاق كلية تكنولوجية صينية يحصل الطالب فيها على بكالوريوس تكنولوجيا، مشيرة إلى أنه سيتم الدراسة فيها سبتمبر المقبل فى محافظة الإسماعيلية.
وأشارت إلى أن مؤسسة مصر الخير دربت خلال الفترة الماضية قرابة 10 آلاف طالب.
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