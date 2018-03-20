التشيك تستدعى سفير موسكو على خلفية أزمة الجاسوس الروسى







(رويترز)

استدعت وزارة الخارجية التشيكية سفير روسيا بسبب مزاعم موسكو بأن غاز الأعصاب الذى استخدم ضد عميل روسى مزدوج سابق وابنته فى جنوب انجلترا جاء من جمهورية التشيك.

وقالت الوزارة فى حسابها الرسمى على تويتر تم استدعاء سفير روسيا الاتحادية للحضور صباح غد (الأربعاء) إلى الوزارة لتفسير الزعم الكاذب للجانب الروسى بأن مادة نوفيتشوك التى استخدمت فى هجوم سالزبرى ربما كان منشأها جمهورية التشيك.

كان وزير الخارجية التشيكى مارتن ستروبنكى نفى تلك المزاعم يوم السبت.

وتتهم بريطانيا موسكو باستخدام غاز الأعصاب نوفيتشوك الذى يمكن استخدامه فى الأغراض العسكرية والذى يعود إلى العهد السوفيتى فى هجوم على الجاسوس السابق سيرجى سكريبال وابنته اللذين يرقدان حاليا فى حالة حرجة بالمستشفى. وتنفى روسيا الاتهام.