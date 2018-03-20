التشيك تستدعى سفير موسكو على خلفية أزمة الجاسوس الروسى

التشيك تستدعى سفير موسكو على خلفية أزمة الجاسوس الروسىالثلاثاء، 20 مارس 2018 05:14 م
رئيس وزراء التشيك
(رويترز)
إضافة تعليق
استدعت وزارة الخارجية التشيكية سفير روسيا بسبب مزاعم موسكو بأن غاز الأعصاب الذى استخدم ضد عميل روسى مزدوج سابق وابنته فى جنوب انجلترا جاء من جمهورية التشيك.
وقالت الوزارة فى حسابها الرسمى على تويتر تم استدعاء سفير روسيا الاتحادية للحضور صباح غد (الأربعاء) إلى الوزارة لتفسير الزعم الكاذب للجانب الروسى بأن مادة نوفيتشوك التى استخدمت فى هجوم سالزبرى ربما كان منشأها جمهورية التشيك.
كان وزير الخارجية التشيكى مارتن ستروبنكى نفى تلك المزاعم يوم السبت.
وتتهم بريطانيا موسكو باستخدام غاز الأعصاب نوفيتشوك الذى يمكن استخدامه فى الأغراض العسكرية والذى يعود إلى العهد السوفيتى فى هجوم على الجاسوس السابق سيرجى سكريبال وابنته اللذين يرقدان حاليا فى حالة حرجة بالمستشفى. وتنفى روسيا الاتهام.
إضافة تعليق
"اللعنة على نتفليكس".. لا أستطيع الخروج من المنزل.. الشبكة الأمريكية غيرت نمط المشاهدة.. وتهدد صناع الدراما التقليديين بشدة.. المتعة على شاشتها بلا حدود.. ونافذة للإطلاع على ثقافات مختلفة من العالم
"اقتربت ساعة الامتحان".. اليوم آخر موعد لاستقبال استمارات طلاب الثانوية العامة من المديريات.. "التعليم": 75% من الاستمارات دخلت الكنترولات وجار مراجعتها.. وانتهاء 90% من الأعمال التحضيرية للاختبارات
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة