التحقيق مع وزير داخلية فرنسا الأسبق حول شبهات بتمويل ليبى لحملة ساركوزى







باريس (أ ش أ)

أفاد مصدر مقرب من التحقيق بأن وزير الداخلية الأسبق بريس هورتوفو قد خضع اليوم الثلاثاء، للاستجواب من قبل الشرطة الفرنسية حول شبهات بتمويل ليبى للحملة الانتخابية للرئيس السابق نيكولا ساكوزى فى العام 2007.

وشغل بريس هورتوفو منصب وزير الداخلية من يونيو 2009 إلى فبراير 2011 خلال فترة رئاسة ساركوزى للبلاد.

و كان الرئيس الفرنسى الأسبق نيكولا ساركوزى قد أوقف احترازيا فى وقت سابق صباح اليوم الثلاثاء فى إطار التحقيق حول شبهات بتمويل ليبى لحملته الانتخابية فى العام 2007.

ويتم الاستماع للمرة الأولى إلى شهادة ساركوزى الذى تولى الرئاسة بين عامى 2007 و2012 فى تحقيق أمام شرطيين من المكتب المركزى لمكافحة الفساد والتجاوزات المالية والضريبية، بحسب مصدر مطلع، مؤكدا معلومات أوردها موقع "ميديابارت" وصحيفة "لوموند".