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التحرى عن عاطل أشعل النار فى سيارتين بسبب خلافات مع صاحب شركة فى عين شمس

الثلاثاء، 20 مارس 2018 09:00 ص
التحرى عن عاطل أشعل النار فى سيارتين بسبب خلافات مع صاحب شركة فى عين شمس كلابش،ارشيفية





كتب كريم صبحى
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كلفت نيابة عين شمس رجال المباحث بالتحرى عن النشاط الإجرامى لعاطل أشعل النيران فى سيارتين ملاكى انتقاما من مالك إحداهما بسبب خلافات سابقة.

وتلقى قسم شرطة عين شمس بلاغا من "أمام.إ.ع" 55 سنة صاحب شركة للاستيراد والتصدير اتهم فيه "هانى.م." 34 سنة عاطل بإشعال النيران فى سيارة ملاكى ملكه رقم لوحاتها "س و أ 316 "موديل 1995 ما أدى لاحتراقها بالكامل وامتداد النار منها للسيارة رقم ل ص م 379 ما أدى لاحتراقها أيضا بالكامل لوجود خلافات سابقة بينهما.

من خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة، تبين صحة ارتكاب المتهم المذكور للواقعة بعد كسر زجاج السيارة وسكب مادة سريعة الاشتعال ( بنزين ) داخلها.

وبإعداد الأكمنة فى أماكن تردد المتهم ألقت قوة القبض عليه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة انتقاما من المجنى عليه الأول لاعتقاده بأنه تسبب فى حبس شقيقه "أحمد.م.ع" الذى يقضى حاليا عقوبة السجن 5 سنوات فى اتهامه بحيازة مخدرات وأسلحة.


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