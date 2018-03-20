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التحالف اليمنى لرصد الانتهاكات يدعو لإجبار مليشيا الحوثى لاحترام حقوق الإنسان

الثلاثاء، 20 مارس 2018 09:09 م
التحالف اليمنى لرصد الانتهاكات يدعو لإجبار مليشيا الحوثى لاحترام حقوق الإنسان قصف فى اليمن - أرشيفية





أ ش أ
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دعا التحالف اليمنى لرصد انتهاكات حقوق الإنسان لإجبار المليشيات الحوثية المدعومة من إيران على احترام حقوق الإنسان.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن عضو التحالف يوسف أبو راس فى كلمة أمام مجلس حقوق الإنسان للتحالف اليمنى لرصد الانتهاكات فى جنيف، اليوم الثلاثاء، قوله إنه فى حين أن الاستعراض الدورى الشامل يمثل آلية جيدة لمراقبة الدول فى مدى احترامها والتزامها بتطبيق حقوق الإنسان، إلا أن تطبيق هذه الآلية يصبح صعبا أو مستحيلا فى ظل حكم الفاعلين من غير الدول.

وأشار إلى تراجع حقوق الإنسان فى اليمن إلى أدنى مستوياتها منذ انقلاب الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران على الحكم فى سبتمبر 2014 وما ارتكبته من انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان، خاصة القتل خارج إطار القانون عن طريق القصف العشوائى للمناطق السكنية وزرع الألغام فى المدن وكذلك بالقتل الموجه برصاص القناصة أو عمليات الاغتيال أو بالإعدام الميدانى أو تحت التعذيب.

 

 


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