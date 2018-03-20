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التجارة الداخلية: 3 ملايين منشأة مسجلة والانتهاء من كافة الشركات خلال 6 أشهر

الثلاثاء، 20 مارس 2018 04:49 م
التجارة الداخلية: 3 ملايين منشأة مسجلة والانتهاء من كافة الشركات خلال 6 أشهر الدكتور إبراهيم عشماوى رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية





كتب أيمن رمضان
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قال الدكتور إبراهيم عشماوى، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن أكبر قاعدة بيانات للشركات على مستوى الجمهورية موجودة فى السجل التجارى حيث توجد 3 ملايين منشأة مسجلة الآن، وتابع:"نعمل على ربط هذه القاعدة بالضرائب بوزارة المالية والسجل الصناعى والمصدرين والموردين والوكلاء.. نعمل على توحيد كافة قاعدة البيانات بحيث يكون للمنشأة بطاقة رقم قومى تستطيع التعامل بها فى البنك الجمارك والضرائب وخلافه".

وأضاف "عشماى"، خلال حواره بفضائية"Extra news"، أنه لابد من وجود قواعد بيانات محققة للشركات بمصر وهو ما نعمل عليه الآن من أجل جعل كافة الإجراءات إلكترونية، مشدداً على أنه تم اتخاذ خطوات جادة على الأرض الوقع فى ذلك بحيث ننتهى فى غضون 6 أشهر من تطوير كافة البيانات المتعلقة بالشركات فى مصر، وتابع:" وسيشمل ذلك تبادل وتنقل الأوراق والدفع إلكترونياً ومعرفة رأس مال الشركات وطبيعة المساهمين".

 

 


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قواعد البيانات




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