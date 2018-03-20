البيت الأبيض يندد بتصريحات الرئيس الفلسطينى بحق سفير أمريكا بإسرائيل

البيت الأبيض يندد بتصريحات الرئيس الفلسطينى بحق سفير أمريكا بإسرائيلالثلاثاء، 20 مارس 2018 12:10 ص
البيت الأبيض
كتب محمد تهامى زكى - أ ف ب
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ندّد البيت الأبيض الإثنين بقوة بالتصريحات التى أدلى بها الرئيس الفلسطينى محمود عباس وما تضمّنته من "إهانات فى غير محلها" بحق السفير الأمريكى فى إسرائيل، معتبرا أن الوقت حان لكى يختار بين "خطاب الكراهية" والسلام.
وقال جايسن جرينبلات مبعوث الرئيس الأمريكى دونالد ترامب الى الشرق الأوسط أن "الوقت حان لكى يختار الرئيس عباس بين خطاب الكراهية وجهود ملموسة لتحسين حياة شعبه وايصاله إلى السلام والازدهار".
واتى تعليق البيت الابيض بعيد ساعات على نعت الرئيس الفلسطينى السفير الأمريكى فى إسرائيل ديفيد فريدمان ب"ابن الكلب".
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