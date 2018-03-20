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البيت الأبيض: ترامب هاتف بوتين بعد فوزه بفترة رئاسية جديدة

الثلاثاء، 20 مارس 2018 04:59 م
البيت الأبيض: ترامب هاتف بوتين بعد فوزه بفترة رئاسية جديدة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب ونظيره الروسى





كتب أيمن رمضان - أ ش أ
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أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب هاتف الرئيس الروسى فلاديمير بوتين بعد فوزه بفترة رئاسية جديدة.

ذكرت ذلك قناة سكاى نيوز بالعربية اليوم  الثلاثاء، دون مزيد من التفاصيل.

وكان المتحدث باسم الكرملين، قلل من أهمية عدم تهنئة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب لنظيره الروسى، فلاديمير بوتين على إعادة انتخابه رئيسا، قائلا "ليست بالأمر الهام".

 


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