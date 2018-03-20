البيت الأبيض: ترامب هاتف بوتين بعد فوزه بفترة رئاسية جديدة

البيت الأبيض: ترامب هاتف بوتين بعد فوزه بفترة رئاسية جديدةالثلاثاء، 20 مارس 2018 04:59 م
الرئيس الأمريكى دونالد ترامب ونظيره الروسى
كتب أيمن رمضان - أ ش أ
إضافة تعليق
أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب هاتف الرئيس الروسى فلاديمير بوتين بعد فوزه بفترة رئاسية جديدة.
ذكرت ذلك قناة سكاى نيوز بالعربية اليوم الثلاثاء، دون مزيد من التفاصيل.
وكان المتحدث باسم الكرملين، قلل من أهمية عدم تهنئة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب لنظيره الروسى، فلاديمير بوتين على إعادة انتخابه رئيسا، قائلا "ليست بالأمر الهام".
إضافة تعليق
"اللعنة على نتفليكس".. لا أستطيع الخروج من المنزل.. الشبكة الأمريكية غيرت نمط المشاهدة.. وتهدد صناع الدراما التقليديين بشدة.. المتعة على شاشتها بلا حدود.. ونافذة للإطلاع على ثقافات مختلفة من العالم
"اقتربت ساعة الامتحان".. اليوم آخر موعد لاستقبال استمارات طلاب الثانوية العامة من المديريات.. "التعليم": 75% من الاستمارات دخلت الكنترولات وجار مراجعتها.. وانتهاء 90% من الأعمال التحضيرية للاختبارات
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة