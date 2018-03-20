البيئة تنفذ عدد من الأنشطة لرفع الوعى البيئى للاحتفال بساعة الأرض

قال محمد شهاب عبد الوهاب، الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة، إنه فى إطار خطة جهاز شئون البيئة لرفع الوعى البيئى لدى شرائح المجتمع المختلفة قامت الإدارة المركزية للإعلام والتوعية والثقافة البيئية بتنفيذ قافلة للتوعية البيئية بمحافظة الفيوم لمدة ثلاثة أيام تضمنت تنفيذ مجموعة من ورش العمل الفنية حول إعادة إستخدام المخلفات و ترشيد إستهلاك المياه ، التنوع البيولوجي، بالإضافة إلى تنفيذ ندوة للتعريف بساعة الأرض بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة تم خلالهم عرض عدة أفلام عن المحميات الطبيعية.

وأضاف شهاب، فى بيان، أن فريق عمل التوعية بالجهاز قام بتنفيذ العديد من الأنشطة التوعوية من ندوات وورش عمل حول القضايا البيئية المختلفة كتدوير المخلفات و حماية المياه من التلوث بعدد من الإدارات التعليمية بالتنسيق مع مديريات التربية البيئية التابعة لوزارة التربية والتعليم بمحافظة القاهرة ، علاوة على تنفيذ يوم بيئي بإدارة الهرم التعليمية تضمن العديد من الفعاليات كالعروض الفنية والأعمال اليدوية و المسابقات وورش العمل عن أهمية إعادة تدوير المخلفات و السلوكيات الخاطئة التى تؤدى إلى تلوث المياه، بالإضافة إلى عرض موضوعات حول أهمية ترشيد الاستهلاك.

واستكمالاً للدور الفعال لوزارة البيئة لنشر الوعى البيئى لدى كل شرائح المجتمع واصلت الوزارة تنفيذ برنامجها الخاص بذوى الاحتياجات الخاصة بإحدى مدارس الصم والبكم بحلوان حيث تم تنفيذ ندوة بعنوان السلوكيات البيئية الخاطئة بالإضافة إلى ورشة عمل عن تدوير المخلفات.

كذلك شاركت الوزارة فى المؤتمر العلمى الدولى الثانى للبيئة والتنمية المستدامة تحت عنوان (مواردنا... حياة أولادنا) بجامعة الأزهر تناول عدد من الموضوعات البيئية حول منظومة تطوير مكامير الفحم النباتى، وعرض مشروع تأهيل الحى الثالث بمدينة الشيخ زايد، ومشروع الكتلة الحيوية (البيوماس)، المواطنة البيئية والتنمية المستدامة، بالإضافة إلى دور الوزارة فى الحد من حرق المخلفات الزراعية.