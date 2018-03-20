البنك الأهلى: مشكلة الدولار انتهت.. و28 مليون جنيه حصيلة شهادة أمان

كتب - أحمد يعقوب

قال يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، إن أزمة توفر الدولار فى مصر انتهت وأصبحت من الماضى، مؤكدًا على توفر الدولار بالبنوك لتمويل الاستيراد والسفر للخارج، لافتًا إلى أن مصرفه أصدر شهادة "أمان المصريين" للتأمين على العمالة المؤقتة والموسمية والشرائح ذات الدخل المحدود، تقدر بنحو 18 ألف شهادة، بحصيلة إجمالية تساوى نحو 28 مليون جنيه.

وأضاف نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، فى مداخلة هاتفية مع برنامج "بنكنوت"، أكبر برنامج اقتصادى شامل فى مصر، الذى يذاع عبر إذاعة "نغم إف إم"، أن حجم التمويلات التى منحها البنك الأهلى المصرى ضمن مبادرة التمويل العقارى ارتفعت إلى 3 مليارات جنيه حيث تم منح التمويلات التى تجاوزت المليار الثالث إلى نحو 31.5 ألف عميل ضمن مبادرة البنك المركزى المصرى للتمويل العقارى والتى تستهدف محدودى ومتوسطى الدخل.

وأكد نائب رئيس مجلس إدارة الأهلى المصرى، أن برنامج الطروحات الحكومية بالبورصة من شأنه أن يدعم تنشيط الاقتصاد المصرى ومعدلات السيولة فى البورصة ويجذب استثمارات محلية وأجنبية، بعد نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تنفذه الحكومة المصرية وسط إشادة كبيرة من المؤسسات الدولية.