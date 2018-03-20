البنك الأهلى: ارتفاع تمويلات مبادرة التمويل العقارى إلى 3 مليارات جنيه

البنك الأهلى: ارتفاع تمويلات مبادرة التمويل العقارى إلى 3 مليارات جنيهالثلاثاء، 20 مارس 2018 12:25 م
يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى
كتب: أحمد يعقوب
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قال يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، إن حجم التمويلات التى منحها البنك الأهلى المصرى ضمن مبادرة التمويل العقارى ارتفعت إلى 3 مليارات جنيه.
وأضاف نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إنه تم منح التمويلات التى تجاوزت المليار الثالث إلى نحو 31.5 ألف عميل، ضمن مبادرة البنك المركزى المصرى للتمويل العقارى، والتى تستهدف محدودى ومتوسطى الدخل.
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