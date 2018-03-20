البرلمان يكرم مديرة تحرير "اليوم السابع" والنائبتين جهاد إبراهيم وشادية خضير

البرلمان يكرم مديرة تحرير "اليوم السابع" والنائبتين جهاد إبراهيم وشادية خضيرالثلاثاء، 20 مارس 2018 02:42 م
الصحفية نور على
كتب : نورا فخرى تصوير : حازم عبد الصمد
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كرمت الأمانة العامة لمجلس النواب، الكاتبة الصحفية نور على، مدير تحرير جريدة "اليوم السابع"، ورئيس قسم البرلمان بالجريدة، كأم مثالية، ضمن الاحتفالية التى نظمتها اليوم الثلاثاء بمقر مجلس النواب بمناسبة عيد الأم.
وشهد الحفل، تكريم النائبة جهاد إبراهيم، والنائبة شادية خضير، كأمهات مثاليات، بجانب عدد من الموظفات بمجلس النواب، اللاتى تم إحالتهن علي المعاش أو المتواجدات بالخدمة.
وسلم شهادات تكريم الأمهات المثاليات، خلال الاحتفالية، اللواء سعد الجمال، رئيس لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، والمستشار محمد نصير، نائب الأمين العام للبرلمان.
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