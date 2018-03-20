البرلمان العربى يشارك فى اجتماعات الاتحاد البرلمانى الدولى







كتب مصطفى عنبر

يشارك البرلمان العربى بوفد برئاسة الدكتور مشعل بن فهم السلمى، رئيس البرلمان العربى، فى اجتماعات الدورة 138 للاتحاد البرلمانى الدولى خلال الفترة من 24 إلى 28 مارس 2018م فى مدينة جنيف بسويسرا.

وسوف يلقى رئيس البرلمان العربى كلمة أمام الجمعية العامة للدورة 138 للاتحاد البرلمانى الدولى يطالب فيها بقيام دولة فلسطينية مستقلة كاملة السيادة عاصمتها مدينة القدس على حدود عام 1967م، مؤكدا موقف البرلمان العربى الثابت تجاه مدينة القدس المحتلة وعدم المساس بوضعها القانونى والتاريخى وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، ومشددا على ضرورة المحافظة على استمرار رسالة "الأونروا" وتقديم الدعم اللازم لها والربط الدائم بين إنهاء عملها وبين تنفيذ القرار رقم (194) القاضى بعودة وتعويض اللاجئين الفلسطينيين الذين هُجروا وشُردوا من ديارهم، باعتبار حق العودة حقا فرديا وجماعيا مقدسا غير قابل للتصرف.

وأوضح رئيس البرلمان العربى دعم البرلمان لطلب المجلس الوطنى الفلسطينى وعدد من البرلمانات العربية بتقديم بند طارئ على جدول أعمال الدورة 138 للجمعية العمومية للاتحاد البرلمانى الدولى بشأن عدم المساس بالوضعية القانونية والتاريخية لمدينة القدس والتى أكدتها قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن الدولى باعتبار القدس مدينة محتلة.

وأعلن رئيس البرلمان العربى أنه أرسل رسائل خطية وجهها إلى (26) برلمان لها ثقل وتأثير فاعل على مستوى العمل البرلمانى الدولى، شملت البرلمانات الإقليمية والدولية الفاعلة وهى: (البرلمان الأوروبى، والجمعية البرلمانية الآسيوية، وبرلمان عموم أفريقيا، وبرلمان أمريكا اللاتينية ودول البحر الكاريبى، والجمعية البرلمانية لحلف الناتو، والجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط، والجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، واتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامى، والجمعية الوطنية الفرنسية، ومجلس العموم البريطانى، والمجلس الوطنى لنواب الشعب الصينى، ومجلس الدوما الروسى، والبوندستاج الألمانى، ومجلس النواب الإيطالى، ومجلس النواب الهولندى، ومجلس النواب الإسبانى، والبرلمان البلجيكى، وبرلمان جمهورية جنوب إفريقيا، ومجلس النواب النيجيرى، ومجلس النواب الهندى، والبرلمان الماليزى، وبرلمان تايلاند، والبرلمان الباكستانى، والبرلمان المكسيكى والبرلمان البرازيلى، والبرلمان الأرجنتينى) لحشد الدعم والتأييد لطلب المجلس الوطنى الفلسطينى والبرلمانات العربية بإدراج بند طارئ على جدول أعمال الدورة 138 للجمعية العمومية للاتحاد البرلمانى الدولى بخصوص عدم المساس بالوضعية القانونية والتاريخية لمدينة القدس المحتلة.

وعبر رئيس البرلمان العربى عن الشكر والتقدير لمواقف دول وشعوب العالم التى تدعم القضية الفلسطينية، دفاعا عن القانون والشرعية الدولية، وأكد مواصلة جهود البرلمان العربى فى دعم نضال الشعب الفلسطينى حتى ينال حقوقه المشروعة وفى مقدمتها إنهاء الاحتلال وإقامة دولته الوطنية المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.