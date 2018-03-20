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الثلاثاء، 20 مارس 2018 07:39 م
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البرلمان البريطانى يستدعى مارك زوكربيرج لاستجوابه بفضيحة "كامبريدج أناليتيكا"

الثلاثاء، 20 مارس 2018 06:48 م
البرلمان البريطانى يستدعى مارك زوكربيرج لاستجوابه بفضيحة "كامبريدج أناليتيكا" مارك زوكربيرج مؤسس فيس بوك





لندن (أ ش أ)
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استدعى البرلمان البريطانى اليوم الثلاثاء، المدير التنفيذى لشركة "فيسبوك" مارك زوكربيرج لاستجوابه حول فضيحة "كامبريدج أناليتيكا" فى أعقاب التقارير التى تفيد بإساءة استخدام بيانات 50 مليون مستخدم.

وذكرت شبكة "يورو نيوز" ذلك النبأ العاجل دون ذكر مزيد من التفاصيل.

يذكر أن شركة "كامبريدج أناليتكا"، ومقرها العاصمة البريطانية لندن، تعمل فى مجال بيانات الإعلانات والحملات الانتخابية فى أنحاء العالم، كما عملت مع الرئيس الأمريكى المنتخب دونالد ترامب خلال فترة الانتخابات الرئاسية الأمريكية فى 2016، حيث تحفظت على بيانات عشرات الملايين من حسابات المستخدمين على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، فيما قللت هذه الفضيحة قيمة "فيسبوك" السوقية بواقع 37 مليار دولار.

 

 


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