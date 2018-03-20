"البحوث الإسلامية": بدء الاختبار التحريرى لمسابقة ابتعاث شهر رمضان الخميس

أعلن مجمع البحوث الإسلامية عن موعد عقد الاختبار التحريري لمسابقة شهر رمضان للعام الجاري 1439هـ وذلك يوم الخميس القادم بمقر كلية اللغة العربية جامعة الأزهر بالدراسة.

تُعقد هذه الاختبارات تمهيدًا لاختيار أفضل الكفاءات التي ستمثل الأزهر الشريف في التوعية خلال شهر رمضان المبارك في العديد من الدول خارج مصر، حيث تمر هذه الاختبارات بثلاثة مراحل تبدأ بالاختبارات التحريرية وتليها الاختبارات الشفوية ثم المقابلة الشخصية.