الاستخبارات العراقية: احباط مخطط لاستهداف زائرى الإمام الهادى بسامراء

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أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية عن احباط مخطط ثان لإستهداف زائرى الإمام الهادى (ع) ، مبينة ان ذلك جاء ضمن استعداداتها لتأمين الزيارة.

ونقلت قناة "السومرية نيوز" العراقية الفضائية مساء أمس الإثنين عن المديرية قولها ـ فى بيان ـ "إن الإستخبارات العسكرية فى قيادة عمليات سامراء وبالتعاون مع إستخبارات الشرطة الاتحادية وللمرة الثانية خلال أيام قلائل تمكنت من إحباط مخططا لإستهداف زائرى الإمام الهادى (ع)" ، مشيرة إلى أنه تم ضبط مخبأ تحت الأرض مخصص للعبوات ومواد التفجير فى ناحية المعتصم ، بمنطقة البو زاغة شرق سامراء.



وأضافت المديرية " تم ضبط 13 جلكانا من مادة c4 سعة عشرين لترا مسلكة كعبوات ناسفة ذات قوة تدميرية كبيرة ، بالإضافة الى العديد من العبوات الناسفة ومساطر التفجير وصواعق وبطاريات كانت معدة لإستخدامها بتنفيذ عدة عمليات إرهابية أثناء الزيارة خلال الأيام القادمة".



وتابعت " إن ذلك تم وفقا لمعلومات إستخبارية دقيقة ، لافة إلى أن ذلك جاء ضمن الاستعدادات لتأمين زيارة إستشهاد الأمام على الهادى ( ع) وإجهاض مخططات الارهابيين من خلال تنفيذ عمليات استباقية نوعية".



وكانت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية أعلنت أمس عن احباط مخطط لاستهداف زائرى الامام على الهادى (ع) ، مشيرة الى أنه تم ضبط مضافتين فى مناطق سيد غريب وجزيرة سامراء عمل الارهابيين على إعدادها وتجهيزها لإستهداف الزائرين خلال الأيام القادمة.