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الثلاثاء، 20 مارس 2018 06:04 م
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الاحتلال الإسرائيلى يزيل آلاف الألغام بالضفة الغربية

الثلاثاء، 20 مارس 2018 04:45 م
الاحتلال الإسرائيلى يزيل آلاف الألغام بالضفة الغربية قوات الاحتلال الاسرائيلى - أرشيفية





أ ف ب
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أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية، الثلاثاء، أن خبراء إسرائيليين ودوليين بدأوا بإزالة آلاف الألغام والعبوات الناسفة التى زرعت أبان حرب عام 1967 من أحد أقدس المواقع لدى المسيحيين فى الضفة الغربية المحتلة.

وقالت وزارة الدفاع فى بيان، إن العمل بدأ هذا الأسبوع لإزالة حوالى 3000 قطعة من الذخائر والألغام يعتقد أنها مبعثرة حول دير يونانى ارثوذكسى يعرف باسم "قصر اليهود" على ضفاف نهر الأردن فى المكان الذى عمّد فيه يوحنا المعمدان السيد المسيح فى نهر الأردن، وفق الديانة المسيحية.

ويقع دير "قصر اليهود" بالقرب من مدينة اريحا على ضفاف نهر الأردن ضمن منتزه وطني، وهو خاضع للسيطرة الاسرائيلية منذ أن احتلت اسرائيل الضفة الغربية من الأردن فى 1967.

 

 


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