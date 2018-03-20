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"الاتحاد الروسى" يدعو الهيئات الدولية لإدانة عرقلة انتخابات الرئاسة فى أوكرانيا

الثلاثاء، 20 مارس 2018 05:42 م
"الاتحاد الروسى" يدعو الهيئات الدولية لإدانة عرقلة انتخابات الرئاسة فى أوكرانيا الانتخابات الروسية





موسكو (أ ش أ)
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دعا مجلس الاتحاد الروسى "المجلس الأعلى للبرلمان"، الأمم المتحدة ومؤسسات الأمن والتعاون فى أوروبا والجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا والبرلمان الأوروبى لإدانة تصرفات السلطات الأوكرانية بسبب انتهاكها الحقوق الانتخابية لمواطنى روسيا ومخالفة مبادئ القانون الدولى.

وأعد المجلس مشروع بيان اليوم  الثلاثاء، أعرب فيه عن الاستياء من سلوك أوكرانيا، واعتبره انتهاكًا جسيمًا لالتزامات كييف بموجب اتفاقية فيينا والاتفاقية القنصلية بين روسيا وأوكرانيا.

وأضاف البيان، أن منع أوكرانيا المواطنين الروس من الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية الروسية تعد انتهاكا للحقوق الانتخابية للمواطنين الروس ومبادئ وقواعد القانون الدولى المنصوص عليها فى ميثاق الأمم المتحدة واتفاقية حقوق الإنسان المعترف بها دوليا.

وكانت السفارة الروسية لدى أوكرانيا أعلنت  الأحد، الماضى أنه تم فتح مراكز الاقتراع للانتخابات الرئاسية فى أوكرانيا فى موعدها وقام موظفو السفارة والقنصلية بالإدلاء بأصواتهم، ولم تسمح قوات الأمن الأوكرانية بوصول المواطنين الروس إلى مراكز الاقتراع بالسفارة.

وأعلنت وزارة الداخلية الأوكرانية، أنها لن تسمح للمواطنين الروس بالدخول إلى البعثات الدبلوماسية الروسية للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية فى 18 مارس، موضحة أنه تم اتخاذ القرار فى ضوء عزم روسيا إجراء تصويت للانتخابات فى القرم، الذى تعتبره كييف جزءًا من أراضيها.

 


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