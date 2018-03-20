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الاتحاد الأوروبى: الانتخابات الأوروبية ستنظم من 23 إلى 26 مايو 2019

الثلاثاء، 20 مارس 2018 05:35 م
الاتحاد الأوروبى: الانتخابات الأوروبية ستنظم من 23 إلى 26 مايو 2019 الاتحاد الأوروبى - أرشيفية





أ ف ب
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وافقت الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى، الثلاثاء، على تنظيم الانتخابات الأوروبية القادمة بين 23 و26 مايو، بحسب ما أعلن المجلس الأوروبي.

ويتم تجديد البرلمان الأوروبى كل خمس سنوات. وبحسب التشريعات كان يفترض أن تنظم الانتخابات القادمة بين 6 و9 يونيو 2019 لكن "الدول الأعضاء رأت أنه يستحيل تنظيمها" فى تلك التواريخ، بحسب ما أوضح المجلس فى بيان.

وأكدت الدول الأعضاء فى نهاية المطاف التواريخ التى اقترحها البرلمان الأوروبى لتنظم الانتخابات الأوروبية فى كل دولة بين 23 و26 مايو 2019.

لكن القرار النهائى يبقى رهين إجراءات شكلية تنص على ضرورة اجراء استشارة للنواب الأوروبيين وتصويت بالإجماع للأعضاء الـ 28.

 


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