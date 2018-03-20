الإحصاء: 46.7 ألف مدرسة بـ473 ألف "فصل" لتعليم 20.4 مليون تلميذ بالجمهورية







كتبت- هبة حسام

أظهرت أحدث التقارير الإحصائية حول أعداد المدارس والطلاب فى مصر، والخاصة بالعام الدراسى 2016/ 2017، ارتفاع إجمالى عدد المدارس إلى 46.718 ألف مدرسة على مستوى الجمهورية خلال هذا العام، مقابل 46 ألف خلال العام الدراسى 2015/ 2016، بزيادة بلغت 718 مدرسة.

وأوضحت البيانات الواردة ضمن التقرير الإحصائى، أن إجمالى عدد التلاميذ خلال العام الدراسى 2016/ 2017 بلغ 20.478 مليون تلميذ، فيما بلغ إجمالى عدد الفصول داخل مدارس مصر 473.110 ألف فصل.

وبحسب التقارير، جاءت محافظة القاهرة الأعلى من حيث عدد المدارس وعدد التلاميذ، إذ بلغ عدد المدارس على مستوى محافظة القاهرة 4721 مدرسة لتعليم 2.102 تلميذ، وفى المقابل جاءت محافظة جنوب سيناء الأقل من حيث عدد المدارس بـ277 مدرسة لتعليم 30.795 ألف طالب.

ووفقاً للأرقام الإحصائية، لم يرتبط قلة عدد المدارس فى محافظة ما بانخفاض عدد التلاميذ، حيث يوجد ببعض المحافظات مدارس قليلة من حيث العدد لحد ما عن محافظات أخرى، إلا أن عدد التلاميذ بتلك المحافظة مرتفع عن غيرها.

على سبيل المثال محافظة الوادى الجديد، بالرغم من أن عدد المدارس بها يفوق عدد المدارس فى محافظة البحر الأحمر إلا أن أعداد التلاميذ بها "الوادى الجديد" أقل، حيث يوجد 410 مدرسة بالوادى الجديد لتعليم 59.6 ألف تلميذ، بينما يوجد فى البحر الأحمر 340 مدرسة لتعليم 89.9 ألف تلميذ.

وجاءت أكثر 5 محافظات ارتفاعاً من حيث أعداد المدارس والتلاميذ بها،،،

متمثلة فى محافظات:



- القاهرة، يوجد بها 4721 مدرسة لتعليم 2.102 مليون تلميذ.

- الشرقية، يوجد بها 3680 مدرسة لتعليم 1.491 مليون تلميذ.

- البحيرة، يوجد بها 3314 مدرسة لتعليم 1.311 مليون تلميذ.

- الجيزة، يوجد بها 3173 مدرسة لتعليم 1.959 مليون تلميذ.

- الدقهلية، يوجد بها 3120 مدرسة لتعليم 1.306 مليون تلميذ.

وفى المقابل جاءت أقل 5 محافظات،،،

كالتالى:



- محافظة جنوب سيناء، يوجد بها 277 مدرسة لتعليم 30.795 ألف تلميذ.

- محافظة البحر الأحمر، يوجد بها 340 مدرسة لتعليم 89.998 ألف تلميذ.

- محافظة السويس، يوجد بها 391 مدرسة لتعليم 161.156 ألف تلميذ.

- محافظة الوادى الجديد، يوجد بها 410 مدرسة لتعليم 59.677 ألف تلميذ.

- محافظة بورسعيد، يوجد بها 424 مدرسة لتعليم 152.206 ألف تلميذ.

ويوضح الجدول التالى، تفاصيل أعداد المدارس فى كل محافظة من محافظات الجمهورية وأعداد الفصول والتلاميذ بها –بحسب جهاز الإحصاء- وذلك عن العام الدراسى 2016/ 2017، ومقارنتها بأعداد العام الدراسى 2015/ 2016.