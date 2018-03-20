الأم المثالية فى أسوان: "فرحانة عشان كان حلم عمرى أقابل الرئيس السيسي"







أسوان ــ ندى سليم

قالت سعدية حسن عبد النبي، الأم المثالية الأولى بمحافظة أسوان، أنها فوجئت بمشاركتها بالمسابقة وفوزها بالمركز الأول هذا العام، موضحة: "أكتر حاجة فرحتنى أنى هقابل السيسي، كان نفسي أشوفه من زمان عشان أدعيله".

ومن جانبها، كشفت مي عيد، ابنة الحاجة سعدية، عن تفاصيل قصة كفاح والدتها قائلة: والدتي حصدت منصبا هاما في عملها كموجهة في مديرية التربية والتعليم، وعندما قررت السفر للخارج للحصول علي الدكتوراه في مجال الهندسة، لم تتأخر لحظة عني وتركت عملها حتي ترافقني ولا تتركني بمفردي في الغربة، وما دفعني للتقديم لها بالمسابقة كان رغبتي في تحقيق حلم لها وهي مقابلة الرئيس عبد الفتاح السيسي فطالما حلمت بمقابلته والدعاء له وجها لوجه".

وأوضحت الابنة، لـ"ليوم السابع"، قائلة: والدتي شعرت بصدمة شديدة عقب وفاة شقيقي الأكبر في حادث سير، وفوزها بالمسابقة سيخفف عنها بعضا من معانتها، وسيكون جزء قليل من تكريمها علي مسيرتها معانا طيلة السنوات الماضية.

وأشارت: والدتي نجحت في تعليمنا وتربيتنا فقد تمكن شقيقي الاكبر قبل وفاته من الحصول على ليسانس الحقوق وبكالوريوس تجارة في نفس الوقت، وتمكنت من التحاقي بكلية الهندسة، في حين تعمل شقيقتي مأمور ضرائب، ويعمل شقيقي الأصغر ضابط مهندس، لذا فلم ننس أنها ضحت بطموحها واحلامها من اجلنا ومن اجل دعم والدي في مسيرته معانا.