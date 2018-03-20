الأم المثالية بالقليوبية: كرست حياتى لتربية بناتى منذ وفاة والدهم من 33 عاما

قالت هبة نجلة الحاجة سنية عبدالعظيم سيد أحمد الفائزة بلقب الأم المثالية بمحافظة القليوبية لـ "اليوم السابع"، أن والدتى تعمل موظفة بالوحدة المحلية حيث تحملت والدتى عبئ تربية ٣ بنات منذ ٣٣ عاما، حتى حصلنا جميعنا علي الدرجات العلمية المختلفة، موضحة انها حاصلة علي ليسانس آداب، وشقيقتى حاصلتان على بكالوريوس علوم وصيدلة.

وواصلت الأبنة بالرغم من مرتب والدتى الزهيد إلا أنها استطاعت العبور بنا إلى بر الأمان وشراء قطعة أرض ببلدتنا بقرية بلتان بطوخ وانشات لنا منزل مستقل بنا.

وأوضحت الأبنة أنها هى من قامت بالتقديم لوالدتها بمسابقة الأم المثالية ردا للجميل علي سنوات التعب والشقاء فى تربية أبنائها.

وفازت السيدة سنية عبدالعظيم سيد أحمد حسنين المقيمة بقرية بلتان التالعة لمدينة طوخ بمحافظة القليوبية بلب الأم المثالية علي مستوي المحافظة تقديرا لقصة كفاحها علي تربية بناتها الثلاث منذ وفاة رب الأسرة منذ ٣٣ عاما.