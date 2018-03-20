الأم المثالية بالغربية: كنت الأم والأب لأولادى بعد وفاة زوجى







الغربية – مصطفى عادل

سيطرت حالة من الفرحة داخل قرية منيل الهويشات التابعة لمركز طنطا بمحافظة الغربية بشكل عام وداخل منزل السيدة ميرفت عبد الرءوف سليمان رزق بشكل خاص والتى تم اختيارها الأم المثالية لمحافظة الغربية.

لما قدمته هذه السيدة من تضحيات وقصة كفاح فى تربية أبنائها الثلاثة بعد أن مات زوجها بعد فترة صراع مع المرض استمرت 4 سنوات، تاركا لها أبنائها ورفضت أن تتزوج بعد وفاته وكرست حياتها فقط من أجل تربية أبنائها ورسم طريق حياتهم على طاعة الله والبعد عن المعاصى، حتى أصبحوا فى مكان يفخر بها أهالى القرية.

تقول ميرفت سليمان لـ"اليوم السابع" أنها تزوجت من نعيم عميرة وانتقلت معه إلى قرية منيل الهويشات للعيش معه، واستمر زواجهما 8 سنوات، أنجبت فيهم أبنائها سارة، أحمد، محمود.

وأضافت أن زوجها أصيب بمرض تليف الكبد واستئصال الطحال ودوالى المرئ وعاش آخر 4 سنوات من عمره فى معاناة وصراع مع المرض وظلت بجانبه ولم تتركه فى مرضه حتى توفاه الله

وأكدت أن رحلة كفاحها بدأت قبل وفاة زوجها بـ4 سنوات بعد أن ترك لها ابنائها ولم يتخطى عمرهم 10 سنوات، مؤكدة أنها تم تعيينها فى وظيفة ورفضت أن تتزوج مرة أخرى وعاشت فقط من أجل تربية الأبناء، وكانت لهم بمثابة الأم والأب فى ظل الظروف المعيشية الصعبة.

وأضافت الأم المثالية، أنها اجتهدت وكافحت لتربيتهم والتحقوا بالكليات وتخرجوا منها، مضيفة أنها زوجت نجلتها "سارة" والتى تحمل حاليا مدرسة لرجل تعتبره الابن الرابع لها لما يتمتع به من أخلاق طيبة وحبه لها وأكرمهما الله بطفلين "عمر، مرام"، ونجلها الثانى "احمد" ويعمل مدرسة مواد قانونية بالثانوى التجارى، ونجلها الأخير "محمود" نقيب بالقوات المسلحة.

وأضافت أن ابنائها وزملائها بالعمل هم من قدموا لها فى مسابقة الأم المثالية، ووجهت الشكر لهم ولأهل القرية لدعمهم لها ووقوفهم بجانبها حتى وصلت إلى هذه المكانة

وأعربت الأم المثالية عن فرحتها الغامرة باختيارها الأم المثالية، مؤكدة أن هذا من فضل الله عليها وحب الناس لها.

وقالت الأم: "ربنا أكرمنى فى أولادى أحسن كرم والدنيا كلهم بتحبهم وبشكر ربنا انى وصلتهم للى هما فيه دلوقت، موجه نصيحة لهم" خليكم على الطريق اللى انا رسمته ليكم وخلوا بالكم من بعض"

وعن الانتخابات الرئاسية أكدت الأم المثالية أنها معروفة بأنها "مجنونة السيسي" وستشارك فى الانتخابات الرئاسية لما قدمه الرئيس من انجازات ومجهودها لمصر والمصريين، قائلة" ربنا يكرمك ياريس ويقف جمبك كمان وكمان".