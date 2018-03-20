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الأم المثالية بالدقهلية: سعيدة بأبنائى بعد أن تم تكريمى أمام العالم كله

الثلاثاء، 20 مارس 2018 03:42 م
الأم المثالية بالدقهلية: سعيدة بأبنائى بعد أن تم تكريمى أمام العالم كله الام المثالية عن محافظة الشرقية





الدقهلية شريف الديب
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قالت بدوية محمد سالم 56 سنة والفائزة بمسابقة الأم المثالية على مستوى الجمهورية بمحافظة الدقهلية، لـ"اليوم السابع" إن سعادتى لا توصف بعد فوزى وشعرت أن تعبى وصبرى وصلنى لهذه المكانة، كما سعدت أكثر بابنتى نورا والتى قدمت ليا بالمسابقة وكرمتنى أمام الجميع والعالم كله، وتلك اللحظة انستنى تعب السنين.

 

وأضافت بدوية لدى بنتين نورا 37 سنة متزوجة من احمد البحيرى مدرس، و عندها طفلين باسل وعمر، وأنها 31 سنة متزوجة من المقدم صلاح غانم ضابط، ولديهما سلمى وأحمد وأدهم، ويقيمون بمدينة أجا، وقالت: "زوجى متوفى منذ 25 سنة، وكان يعمل محاسب فى شركة الغزل والنسيج".

 

وكنت أعمل فى الخياطة وعملت مشغل قبل وفاته وهو ما ساعدنى على مواجهة أعباء الحياة، وكان زوجى مريض ومصاب بفيروس سى واستمر مرضه حوالى 10 سنوات، وتدهورت حالته الصحية وتوفى عند عمر 44 سنة، وقررت من بعد ذلك أن أربى أولادى فقط وأركز فى تربيتهما وتنشئتهما على أفضل حال، و الحمد لله شعرت بأننى أديت رسالتى على أكمل وجه، بعد أن عبرت بأولادى مصاعب كثيرة واجهتنا بعد وفاة والدهم.

 

وأشارت إلى أنه سعيدة بتكريم الرئيس عبد الفتاح السيسى لها غدا مع باقى الأمهات على الفائزات على مستوى الجمهورية.

 

 

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