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الأم المثالية الأولى على الجمهورية بالدقهلية: علمت أولادى الثلاثة المكفوفين

الثلاثاء، 20 مارس 2018 04:51 م
الأم المثالية الأولى على الجمهورية بالدقهلية: علمت أولادى الثلاثة المكفوفين الأم المثالية الأولي على الجمهورية بالدقهلية





الدقهلية شريف الديب
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قالت صباح حمزة حسانين الأم المثالية الأولى على مستوى الجمهورية من محافظة الدقهلية، لـ"اليوم السابع"، إنها أم لثلاثة أبناء ولدين وبنت وجميعهم مكفوفين، الأول متولى أمام وخطيب بعزبة واصف ومحمد أيضا أمام وخطيب، وفاطمة مدرسة علوم شرعية، وجميعهم مقيمين بعزبة واصف التابعة لمركز ميت غمر، وأشارت إلى أن زوجها كان مريض وتوفى منذ أربعة شهور وكان يعمل فى أحد الشركات، فى الفترة الصباحية، وبعد الخروج من العمل يعمل بحمل الرمل والزلط للمنازل لزيادة الدخل.

 

وأضافت أنها أصرت مع زوجها على تعليم أبنائها كونهما غير متعلمين ولا يجيدون القراءة والكتابة، وعلى الرغم من المصاعب التى واجهتهما بسبب مشكلة النظر، فكان الأب يذهب بالأبناء صباحا إلى المدرسة على دراجة هوائية، وهى تقوم بعد الظهر بإعادتهم على الحمار، واستمرت معهم فى الذهاب والعودة حتى بعد دخولهم الجامعة.

 

وأشارت إلى أنها سعيدة جدا بتكريمها وتشعر بالفخر على ما قامت بها من اجل أبنائها، وأضافت أنها سوف تتوجه إلى القاهرة لمقابلة الرئيس عبد الفتاح السيسى لتكريمها ضمن الأمهات الفائزات، وقالت: "أتمنى أن يعم الأمن والأمان كل مصر، وأرى أحفادى فى أكبر المناصب". 

 


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