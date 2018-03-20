الأميرة بسمة بالأردن ترعى فعاليات المؤتمر الدولى الأول للمرآة "تحديات وإنجازات"







كتب: هانى محمد

تستضيف الاردن فى السادس والعشرين من مارس الجارى، وبرعاية الأميرة بسمة بنت طلال نخبة من القيادات النسائية العربية، فى المؤتمر الدولى الأول للمرأة "المرأة ريادة وقيادة بين التحديات والإنجازات"، احتفالاً بيوم المرأة العالمى.

وسيحظى المؤتمر الذى تنظمه مؤسسة إطعام للتنمية والتدريب، بمشاركة الأميرة خلود بنت خالد آل سعود من السعودية، وسمو الاميرة بسمة آل سعيد من سلطنة عُمان وعدد من القيادات النسائية من الوطن العربى.

وسيتناول المؤتمر الذى سيعقد على مدار ثلاثة أيام، عددا من المحاور منها: المرأة والتحديات لتحقيق الإنجازات، والمرأة العربية بين القيادة والنجاح" قصص نجاح"، والاستراتيجيات الوطنية لتحقيق ريادة المرأة العربية، والمرأة سيدة الأعمال الناجحة ادوات تمكينها وريادتها، والمرأة وأفضل الممارسات فى القطاع الحكومى "ريادة وتميز" إضافة لدور منظمات القطاع الثالث فى تعزيز القيادة المجتمعية للمرأة.

المستشارة الاعلامية، رلى الهباهبة

ومن جهتها أكدت المستشارة الاعلامية، رلى الهباهبة "عضو لجنة التنظيم والتنسيق للمؤتمر من القاهرة"، أنه سيتم تسليط الضوء على آلية عمل مؤسسة إطعام للتنمية والتدريب والشركاء الاستراتيجيين والاهداف المرجوة منها فى خدمة المجتمعات لما فيها من مصلحة لتطويرها وسيحضى بتغطيه إعلامية عاليه المستوى من حميع قنوات التلفزة الأردنيه والعربية ووكالات الأنباء بوجود سيدات إعمال عربيّات وحضور فنانين ووجوه مجتمع ليدعمو المؤسسة وأشارت رلى الهباهبة، إلى أن الفنان العربى وليد توفيق والفنانة الأردنية زين العوض سيكونان ضيوف العشاء الختامى للمؤتمر اضافه إلى عرض أزياء خيرى لمصممات ازياء أردنيات.

وتؤكد المدير العام لمؤسسة إطعام للتنمية والتدريب الدكتورة كوثر قطارنة، على أهمية هذا الحدث، وهو الأول فى الوطن العربي؛ لكونه سيشكل فرصة لعرض معلومات عن تنفيذ الأولويات الوطنية فيما يتعلق بتمكين المرأة اقتصاديا، وتعزيز قيادتها ومشاركتها فى كافة مجالات الحياة.

وبينت أن المؤتمر سيتضمن تسليم عدد من الجوائز فى مجالات الشخصية القيادية، والكفاءة العلمية، وجائزة الكفاءة الاقتصادية.