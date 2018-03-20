video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 20 مارس 2018 05:17 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الأميرة بسمة بالأردن ترعى فعاليات المؤتمر الدولى الأول للمرآة "تحديات وإنجازات"

الثلاثاء، 20 مارس 2018 04:59 م
الأميرة بسمة بالأردن ترعى فعاليات المؤتمر الدولى الأول للمرآة "تحديات وإنجازات" الأميرة بسمة بنت طلال





كتب: هانى محمد
إضافة تعليق

تستضيف الاردن فى السادس والعشرين من مارس الجارى، وبرعاية الأميرة بسمة بنت طلال نخبة من القيادات النسائية العربية، فى المؤتمر الدولى الأول للمرأة "المرأة ريادة وقيادة بين التحديات والإنجازات"، احتفالاً بيوم المرأة العالمى.

 

وسيحظى المؤتمر الذى تنظمه مؤسسة إطعام للتنمية والتدريب، بمشاركة الأميرة خلود بنت خالد آل سعود من السعودية، وسمو الاميرة بسمة آل سعيد من سلطنة عُمان وعدد من القيادات النسائية من الوطن العربى.

 

وسيتناول المؤتمر الذى سيعقد على مدار ثلاثة أيام، عددا من المحاور منها: المرأة والتحديات لتحقيق الإنجازات، والمرأة العربية بين القيادة والنجاح" قصص نجاح"، والاستراتيجيات الوطنية لتحقيق ريادة المرأة العربية، والمرأة سيدة الأعمال الناجحة ادوات تمكينها وريادتها، والمرأة وأفضل الممارسات فى القطاع الحكومى "ريادة وتميز" إضافة لدور منظمات القطاع الثالث فى تعزيز القيادة المجتمعية للمرأة.

c1e81bda-771a-446c-9dc7-3e4d1aa327d3
المستشارة الاعلامية، رلى الهباهبة

ومن جهتها أكدت المستشارة الاعلامية، رلى الهباهبة "عضو لجنة التنظيم والتنسيق للمؤتمر من القاهرة"، أنه سيتم تسليط الضوء على آلية عمل مؤسسة إطعام للتنمية والتدريب والشركاء الاستراتيجيين والاهداف المرجوة منها فى خدمة المجتمعات لما فيها من مصلحة لتطويرها وسيحضى بتغطيه إعلامية عاليه المستوى من حميع قنوات التلفزة الأردنيه والعربية ووكالات الأنباء بوجود سيدات إعمال عربيّات وحضور فنانين ووجوه مجتمع ليدعمو المؤسسة وأشارت رلى الهباهبة، إلى أن الفنان العربى وليد توفيق والفنانة الأردنية زين العوض سيكونان ضيوف العشاء الختامى للمؤتمر اضافه إلى عرض أزياء خيرى لمصممات ازياء أردنيات.

 

وتؤكد المدير العام لمؤسسة إطعام للتنمية والتدريب الدكتورة كوثر قطارنة، على أهمية هذا الحدث، وهو الأول فى الوطن العربي؛ لكونه سيشكل فرصة لعرض معلومات عن تنفيذ الأولويات الوطنية فيما يتعلق بتمكين المرأة اقتصاديا، وتعزيز قيادتها ومشاركتها فى كافة مجالات الحياة.

 

وبينت أن المؤتمر سيتضمن تسليم عدد من الجوائز فى مجالات الشخصية القيادية، والكفاءة العلمية، وجائزة الكفاءة الاقتصادية.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

قيادات نسائية يناقشن أدوارهن بالعصر الرقمى بالمنتدى الدولى للاتصال الحكومى

صور.. المشاركة السياسية للمرأة موضوع مؤتمر مساندة القيادات النسائية بأسيوط

اتحاد نساء مصر يدرب القيادات النسائية على مهارات الاتصال

بسمة بنت طلال

الاردن

القاهرة

يوم المرأة العالمى

القيادات النسائية




لا تفوتك
غادة والى: الرئيس السيسى يكرم الأمهات المثاليات غدا (صور)

غادة والى: الرئيس السيسى يكرم الأمهات المثاليات غدا (صور)

7 لقطات مثيرة للفراعنة على طائرة سويسرا أهمها صورة شيكابالا مع صفقة القرن

7 لقطات مثيرة للفراعنة على طائرة سويسرا أهمها صورة شيكابالا مع صفقة القرن

"اللعنة على نتفليكس".. لا أستطيع الخروج من المنزل.. الشبكة الأمريكية غيرت نمط المشاهدة.. وتهدد صناع الدراما التقليديين بشدة.. المتعة على شاشتها بلا حدود.. ونافذة للإطلاع على ثقافات مختلفة من العالم

"اللعنة على نتفليكس".. لا أستطيع الخروج من المنزل.. الشبكة الأمريكية غيرت نمط المشاهدة.. وتهدد صناع الدراما التقليديين بشدة.. المتعة على شاشتها بلا حدود.. ونافذة للإطلاع على ثقافات مختلفة من العالم

"اقتربت ساعة الامتحان".. اليوم آخر موعد لاستقبال استمارات طلاب الثانوية العامة من المديريات.. "التعليم": 75% من الاستمارات دخلت الكنترولات وجار مراجعتها.. وانتهاء 90% من الأعمال التحضيرية للاختبارات

"اقتربت ساعة الامتحان".. اليوم آخر موعد لاستقبال استمارات طلاب الثانوية العامة من المديريات.. "التعليم": 75% من الاستمارات دخلت الكنترولات وجار مراجعتها.. وانتهاء 90% من الأعمال التحضيرية للاختبارات

شرطة نوتنجهام: دوافع حادث مريم المصرية ليست عنصرية

شرطة نوتنجهام: دوافع حادث مريم المصرية ليست عنصرية

مش لازم تبقى رفيعة..موديلات فساتين "بلس سايز" بأحدث صيحات موضة ربيع 2018

مش لازم تبقى رفيعة..موديلات فساتين "بلس سايز" بأحدث صيحات موضة ربيع 2018

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة