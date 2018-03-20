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الأمن العام يضبط 128 قضية مخدرات وينفذ ٥٠ الف حكم قضائى خلال 24 ساعة

الثلاثاء، 20 مارس 2018 01:51 م
الأمن العام يضبط 128 قضية مخدرات وينفذ ٥٠ الف حكم قضائى خلال 24 ساعة حملة أمنية- أرشيفية





كتب محمود عبد الراضى
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شنت الأجهزة الأمنية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية عدة حملات أمنية بالتنسيق مع الجهات المعنية.

أسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط 128 قضية مخدرات، و31 متهم ومراقب هاربين، وإعادة 11 سياراة ودراجة نارية مُبلغ بسرقتهم وتنفيذ 50281 حكم قضائى متنوع.

 

وذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

 

 

 


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