الأمن العام يضبط 128 قضية مخدرات وينفذ ٥٠ الف حكم قضائى خلال 24 ساعة

الأمن العام يضبط 128 قضية مخدرات وينفذ ٥٠ الف حكم قضائى خلال 24 ساعةالثلاثاء، 20 مارس 2018 01:51 م
حملة أمنية- أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى
إضافة تعليق
شنت الأجهزة الأمنية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية عدة حملات أمنية بالتنسيق مع الجهات المعنية.
أسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط 128 قضية مخدرات، و31 متهم ومراقب هاربين، وإعادة 11 سياراة ودراجة نارية مُبلغ بسرقتهم وتنفيذ 50281 حكم قضائى متنوع.
وذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.
إضافة تعليق
صور.. أهم الملفات المطروحة على مائدة "ترامب ـ محمد بن سلمان".. ولى العهد السعودى يبحث مع الرئيس الأمريكى سبل مواجهة التدخلات الإيرانية بالمنطقة.. سوريا واليمن على أجندة اللقاء.. ورحلة خاصة لسياتل ووادى السليكون
انطلاق الاجتماع السادس للعسكريين الليبيين اليوم لتوحيد مؤسسة الجيش بالقاهرة.. الناظورى والطويل يحضران الاجتماع التحضيرى فى أجواء إيجابية.. وجيش ليبيا يطلق عملية عسكرية جوية للمجابهة الشاملة للإرهاب جنوب البلاد
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة